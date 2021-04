På et værelse i J-Village i Japan sidder Kasper Junker og venter.

Den 27-årige danske angriber har endelig fået sit ønske opfyldt om et godt skifte efter en drømmesæson for norske Bodø/Glimt, og nu kan han sidde og tænke tilbage på fire vanvittige måneder som hovedrolleindehaver i vinterens vildeste transfersaga.

For det har ikke været nemt at nå frem til anlægget i Fukushima, der normalt fungerer som det japanske landsholds base, men som nu er omdannet til karantænehotel, hvor Junker indtil 25. april træner, inden han kan slippes løs på Urawa Red Diamonds træningsbaner.

B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' har talt med Kasper Junkers agent, Christian Bysted fra Elite Consulting, og fået et blik bag kulissen på klubskiftet, der startede med den første dialog i slutningen af december og sluttede lykkeligt med et lægetjek ingen andre steder end Rotterdam i Holland.

Hvem kontakter hvem i sådan et skifte med en dansker, der spiller i Norge, men ender i Japan?

»Det er mig, der kommer til dem med en vare, som jeg gerne vil have, at de skal købe. Jeg havde hørt på mine egne vandrør, at Leandro, der spillede i Urawa Red Diamonds, var blevet interessant for en kinesisk klub. Og de overvejede at sælge ham for et beløb, som, jeg troede, svarede til noget lignende det, som det ville koste at få Junker ud,« fortæller Christian Bysted.

Kasper Junkers agent har i løbet af vinterens transfervindue været på hårdt arbejde. Han havde i Kasper Junker en eftertragtet angriber med 27 mål og topscorertitlen i Eliteserien. Men først glippede et skifte til Crotone og siden Genoa, da Bodø/Glimt trak stikket. Det var Kasper Junker langt fra tilfreds med.

Da transfervinduet lukkede de fleste muligheder i Europa, var muligheden der i Japan. Og her gik agenten meget målrettet til værks.

»Jeg laver en video, som jeg sætter sammen med de situationer, hvor Kasper er god, og som de kunne mangle i deres angrebsspil. Den uploader jeg på en lukket Youtube-profil og giver linket til Urawas tekniske direktør, og så kigger han på det,« siger Christian Bysted.

Hvornår begynder du at tro på, at skiftet til Urawa kan blive til noget?

»14 dage inden, den sker, tror jeg, at handlen dør for mig. Der fornemmer jeg lidt, at det går den forkerte vej. Men jeg får så fat i en, jeg kender, som har lavet nogle kommercielle aftaler for Urawa i Europa. Jeg får ham til at sætte et møde op sammen med hele ledelsen i Urawa på Zoom.«

Christian Bysted får fat i en tolk og tager så et stormøde med træneren, den tekniske direktør, finansdirektøren, direktøren og sportsdirektøren i den japanske klub.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

»Der får vi den genoplivet, og derfra går det egentlig bare slag i slag.«

Kasper Junker skal dog alligevel et godt stykke hen mod slutningen af transfervinduet i Japan, før alle ting falder på plads. Den danske angriber når endda at blive fanget af lokalavisen Avisa Nordlands kamera, da han forlader Bodø/Glimts træningslejr i Marbella med ordene 'her kan jeg ikke være mere'.

Det skaber postyr i et par dage i det norske, hvor Junker tidligere også ærligt har luftet sin frustration over ikke at få lov at skifte væk fra klubben trods gode tilbud denne vinter.

Da Junker smutter fra hotellet i Spanien, er I da sikre på, hvor det skal ende?

»Nej, vi er ikke helt sikre. Kasper har været igennem meget det seneste stykke tid med mange klubber og frem og tilbage. Hans holdkammerater er nysgerrige, og alle spørger til ham og går ind og banker på værelset. Så jeg tror bare, at han havde brug for ro til hovedet. Han havde været på træningslejr og boet på tomandsværelse i halvanden måned. Han havde ikke nogen muligheder for bare at sætte sig ned og få ilt til hjernen,« siger Christian Bysted og fortæller videre:

»Han havde informeret træner og holdkammerater om, at han lige smuttede og tog lidt tid til at få ilt til hjernen. Det så lidt mere dramatisk ud, end det egentlig var. Men det blev det, fordi der var en fyr, der tog et billede ude i lobbyen.«

Bodø/Glimt og Urawa Red Diamonds bliver enige om prisen på omkring 16 millioner kroner, som B.T. tidligere har fortalt. Og så kan Kasper Junker tage flyet hjem og sætte sig i en bil med sin agent for at køre fra København til Rotterdam, hvor lægetjekket med Urawa Red Diamonds skulle foregå, da man i Japan i disse coronatider ikke lukker udlændinge ind, hvis ikke de har en arbejdstilladelse.

Lægetjekket på Feyenoords anlæg må Christian Bysted stort set selv sørge for at arrangere, og selvom det er første gang nogensinde, at Urawa får foretaget sådan et i Europa, går det godt, og Junker kunne underskrive sin kontrakt på to år med option på yderligere et år.

Hvornår tør Junker selv at tro på, at han nu endelig får lov at skifte?

»Jeg tror helt ærligt først, at det går op for ham, da han lander i Japan. Han ringede i hvert fald til mig tidligt på morgenen og sagde til mig: 'Jeg har kastet op hele natten, og jeg har så sindssygt ondt i hovedet'. Så det kunne godt tyde på, at der var noget stress, der forlod kroppen der. Det varede nemlig lige fire timer, og så var han ovenpå igen. Så jeg tror, at det er der, da han tjekker ind og får trøjen og sit træningstøj, at det går op for ham, at nu fik han lov til at få det eventyr, som han havde håbet på og nok også fortjent.«