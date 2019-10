Joachim Andersen har det svært i franske Lyon.

Efter en trænerfyring og svingende præstationer så det ud til, at danskeren kunne komme friskt fra start lørdag, da Lyon, med en ny træner ved roret, tog imod bundholdet Dijon.

Men Lyon skuffede og spillede 0-0. Ligeså mange minutter fik historiens dyreste danske fodboldspiller, der var bænket hele kampen. Og generelt er tilstanden ved at være alarmerende i den franske storklub.

Lyon har store armbevægelser og store ambitioner. Derfor var en 14.-plads i Ligue 1 slet ikke nok. Det kostede Sylvinho cheftrænerjobbet for få uger siden, og nu har Rudi Garcia overtaget. Men det var en hård velkomst, Garcia fik i sin første kamp som Lyon-træner.

La banderole du Kop Virage Nord à l’égard de Rudi Garcia. « Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club: nulle » #OLDFCO pic.twitter.com/Yar5Szvpde — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) October 19, 2019

Der blev heftigt buhet fra publikum, da den nye træners navn blev råbt op, og der var flere bannere fremme, der kritiserede den nye cheftræner.

»Garcia, vores tålmodighed vil være lig den respekt, som du har udvist overfor vores klub: Ikke-eksisterende,« skrev Lyon-fansene på et banner med hentydning til, at Rudi Garcia i sin tid som Marseille-træner flere gange udtalte sig kritisk om Lyon og klubbens præsident, Jean-Michel Aulas.

Men også spillerne fik en tur af fansene.

»Spillere: Et skamfuldt derby (nederlag 1-0 mod Saint-Étienne, red.), to trænere på et halvt år. Hvad hvis I var problemet?«

Rudi Garcia er ny cheftræner i Lyon. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Vis mere Rudi Garcia er ny cheftræner i Lyon. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

I denne sæson har Lyon spillet 10 kampe i Ligue 1.

Det er kun blevet til to sølle sejre, fire uafgjorte og ligeså mange nederlag.

Joachim Andersen er startet inde i otte af kampene.

Lyon betalte 224 millioner kroner for Joachim Andersen, da klubben købte ham i Sampdoria i sommer.