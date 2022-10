Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lykken er lunefuld – også for en islænding i Superligaen.

Det kan OB's Aron Elis Thrandorson skrive under på.

Islændingen var i den forgangne sæson en stor profil for fynboerne, hvor han med sin power og løbevillighed var selvskrevet i cheftræner Andreas Alms startopstilling.

Men i denne sæson er den 27-årige islænding nærmest persona non grata i den fynske start-11'er. Og det gør, at han nu kigger sig om efter en ny klub – og han slår over for OB-fansitet Obstruktion.dk fast, at han senest til sommer, hvor hans kontrakt udløber, er fortid i Odense.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Jeg har ikke interesse i at forlænge med klubben lige nu,« siger Thrandarson og fortsætter:

»Der er mange ting, som jeg ikke er tilfreds med i klubben lige nu. Sådan er det bare.«

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, har spurgt OB's fodbolddirektør, Björn Wesström, til det kuldsejlede forhold mellem Thrandarson og OB. Men det har den svenske direktør ikke den store lyst til at kommentere i pressen.

»Klubbens princip er, at vi taler med spilleren og hans repræsentanter om hans kontraktsituation. Vi kommenterer, hvis noget ændrer sig. I dette tilfælde har vi en gyldig aftale, og det er det, vi har at gøre med i øjeblikket.«

»Ellers har jeg ingen kommentarer.«