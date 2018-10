Andreas Christensen vil have mere spilletid i Chelsea, hvis han ikke skal overveje at finde en ny klub.

Herning. Landsholdsspilleren Andreas Christensen er havnet i kulden hos den engelske storklub Chelsea i denne sæson efter klubbens ansættelse af Maurizio Sarri som ny manager.

Danskeren er gået fra at være fast mand på holdkortet til i bedste fald at sidde på bænken i Premier League. I denne sæson har han ikke fået spilletid i ligaen, men kun i en Liga Cup-kamp og to Europa League-kampe.

Det er ikke en holdbar situation, siger Andreas Christensen, der får testet sin tålmodighed.

- Det har været en svær sæsonstart. For at være ærlig har det været pisse svært.

- Jeg kan ikke tåle at have så meget tålmodighed igen. Nu er jeg 22 år, og jeg vil rigtig gerne spille. I de sidste tre sæsoner har jeg spillet fuldt for de hold, jeg har været på, så det er klart, at jeg ikke ser mig blive, hvis min nuværende situation også gælder i fremtiden.

- Det er for tidligt at snakke om, hvornår jeg skal skifte, hvis jeg overhovedet skal skifte. Men det er klart, at det ikke er en god situation for mig, siger Andreas Christensen.

Chelsea har endnu ikke tabt en ligakamp i sæsonen, og danskeren kan den vej rundt godt forstå, at der ikke bliver foretaget ændringer i centerforsvaret, som i ligaen består af Antonio Rüdiger og David Luiz.

- Det har været svært at komme ind på holdet, og når vi får de gode resultater, som vi gør i øjeblikket, bliver det kun endnu sværere. Det er en cadeau til holdet, men for mig personligt har det været en svær start på sæsonen, siger han.

Det er dog fortsat sjovt at komme til træning i London-klubben.

- Jeg havde set frem til at få vores nye manager. Vi spiller virkelig god fodbold, eksplosivt og offensivt alt hvad man kan ønske sig som spiller.

- Så på den måde, er det fantastisk, men det er rigtig irriterende, at jeg ikke er på banen, når det sker, siger Andreas Christensen.

På landsholdet har han set Mathias "Zanka" Jørgensen overtage pladsen som Simon Kjærs makker i det centrale forsvar.

- Det gør det kun endnu sværere at acceptere (reserverollen i Chelsea, red.).

- Jeg havde en god sæson sidste år, og jeg spillede et godt VM, og ligeså snart man starter en ny sæson er der vendt op og ned på det hele. Det er svært at acceptere i sin hverdag, siger forsvarsspilleren.

På landsholdet har han også tidligere optrådt som højre back og på den defensive midtbane.

