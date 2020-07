Chelseas manager, Frank Lampard, fortryder nu sit sprogbrug, da han onsdag aften kom i verbal sidelinje-infight med Liverpools mester-manager, Jürgen Klopp.

Frank Lampard var svært utilfreds med, at Liverpool i første halvleg fik tilkendt et frispark et par meter fra Chelsea-feltet - et frispark, som Trent Alexander-Arnold efterfølgende omsatte til scoring.

Chelsea-manageren i skænderi med Liverpool-bænken deriblandt mesterklubbens tyske manager, Jürgen Klopp, som ifølge Lampard opførte sig arrogant. Og i mundhuggeriet, der blev foreviget af en mobiltelefon, siger Lampard bl.a. følgende til en forbløffet Klopp:

»I har vundet én titel, så 'fuck off'.«

Lampard and Klopp ‘exchanging words’ in their technical areas last night. pic.twitter.com/lrIjNbpsb6 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) July 23, 2020

Men efter at have sundet sig over situationen fortryder Frank Lampard nu den voldsomme reaktion.

»For at være ærlig, jeg har set videoen - og ja, jeg var der. I forhold til det sprog, jeg brugte - så fortryder jeg,« siger Lampard til The Independent.

»Jeg ville gerne have haft en øl med Klopp bagefter for at skåle på deres succes. Men der var ting, jeg ikke kunne lide fra deres bænk - ikke Jürgen Klopp men deres bænk. Følelserne stikker af i sådan en kamp.«

Jürgen Klopp har efterfølgende løftet pegefingeren over for Lampard, der fortsatte surmuleriet efter slutfløjtet på Anfield, hvor Lampard vrissede i tv-interviewet.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

»Du kan ikke ramme mig og min bænk med sådanne kommentarer. For vi er ikke arrogante,« siger Klopp.

»Frank var i et konkurrencepræget humør, og det respekterer jeg i den grad.«

»Men for mig er det helt ovre, når kampen er slut. Han skal lære at stoppe med at tale om det, når kampen er slut. Og det gjorde han ikke.«

»Det er ikke okay at fortsætte efter slutfløjtet,« understreger den succesrige tysker.