Michael Lumb blev meldt coronasmittet for tre uger siden. Nu er han klar til comeback for AC Horsens.

Backprofilen Michael Lumb er klar til kamp efter tre ugers coronafravær.

AC Horsens meddelte 14. oktober, at Lumb var blevet testet positiv for coronavirus og dermed måtte blive væk fra truppen.

Nu er han igen klar til kamp efter tre ugers fravær, skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Han vendte tilbage til træningsbanen torsdag i sidste uge, men var ikke i spil til kampen. Det er han til gengæld til søndagens opgør mod Sønderjyske.

- Status er, at jeg er kommet godt tilbage og egentlig er i overraskende fin fysisk forfatning, så jeg er ikke bange for at blive kastet for løverne igen.

- Jeg glæder mig til at spille, for det er det, man brænder for sagt med al respekt for træning. Det er altid fedt, når der er noget på spil, siger Michael Lumb til klubbens hjemmeside.

Mens han var smittet, oplevede han træthed og hovedpine. Desuden mistede han lugte- og smagssansen, men alle symptomerne er væk, skriver klubben.

- Konditionen er i orden, men jeg har savnet at træne afslutninger, gå ind i nærkampe, blive presset og stresset i afleveringsøjeblikket og så videre. Heldigvis har jeg haft denne uge til at skærpe tingene, siger Lumb.

Horsens har brug for assistance fra den 32-årige forsvarsspiller efter en sløj sæsonstart, der kun har kastet to point af sig i syv kampe.

Horsens er næstsidst i Superligaen. Lyngby er sidst med samme antal point, men en dårligere målscore.

/ritzau/