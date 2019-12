Kærester med Landsholdet-stjernerne Theresa Jørgensen og Maria Duus, hhv. i forhold med Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen mødtes med B.T. i Moskva i forbindelse med slutrunden sidste år for at tale om at være adskilt fra sine kære i mere end en måned mens landsholdet var i lejren.