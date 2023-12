Hvis B93 overlever i 1. division, kan holdet ikke spille på Østerbro Stadion i næste sæson, skriver bold.dk.

B93 kan blive tvunget væk fra sin normale hjemmebane, Østerbro Stadion, i næste sæson.

Det skriver kobenhavnliv.dk, der var først med historien, samt bold.dk og tipsbladet.dk.

Begge fodboldmedier er besiddelse af et notat fra Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, hvori det fremgår, at der skal etableres varme og udskiftes dræn i banen, og det arbejde planlægges at foregå fra næste sommer og et år frem.

Varme i banen er et krav for klubber i 1. division, men B93 spiller i denne sæson alligevel på Østerbro Stadion, da man har fået en dispensation til den første sæson efter oprykningen fra 2. division.

Arbejdet med at etablere varme i banen skulle være igangsat tidligere, men udbudsprocessen har været utilfredsstillende og er derfor blevet udskudt.

B93 var som oprykker spået at skulle kæmpe en hård kamp for at overleve i 1. division, men holdet har skrabet 17 point sammen i sine første 17 kampe og ligger aktuelt nummer 9 af 12 hold.

Det er syv point mere end FC Helsingør, som holder til umiddelbart under nedrykningsstregen.

B93 tæller blandt andet den tidligere Superligaprofil Nicolaj Thomsen.

/ritzau/