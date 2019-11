Danmark er klar til EM-slutrunden efter en uskøn kamp mod Irland, der endte uafgjort. 1-1 var nok, og Danmark skal spille EM på hjemmebane.

Men hvem har egentlig været kvalifikationens bedste danske spiller - og hvem har skrabet bunden? B.T. har samlet karakterne fra alle dem, der har spillet mindst tre af de i alt otte kampe (Andreas Cornelius, Peter Ankersen og Nicolai Jørgensen er uden for bedømmelse) og giver dig overblikket herunder:

'AC' kan ikke bare kalde sig bagkædens bedste spiller i kvalifikationen. Faktisk har Chelsea-danskeren været den, der i snit har scoret højest af samtlige landsholdspillere. Knaldgod defensiv fra den altid rolige og kloge forsvarsspiller hele vejen igennem. Gennemsnitskarakter: 7,2

Godt nok er det kun blevet til tre landskampe undervejs. Og jo jo, to af dem har været mod harmløse Gibraltar. Men Hoffenheim-danskeren har grebet de muligheder, Åge Hareide har givet ham, og så kan den venstrefod jo bare noget - tre mål i tre kampe kommer man ikke sovende til. Og så lige tre målgivende afleveringer oven i hatten. Gennemsnitskarakter: 7

Fik undervejs i kvalifikationen comeback på det danske landshold, da han blev taget til nåde af Hareide. Det har han håndteret flot. Selvom det blot er blevet til tre kampe, så har Valencia-danskeren vist, at han har landsholdsklasse. Mange gode offensive offensive løb, og så kan Wass' højreben altså levere genialiteter. Gennemsnitskarakter: 6,67

Ingen kommer i nærheden af hans løbevillighed og tilstedeværelse på banen. Southampton-anføreren bidrager med masser af fysik og vildskab, som vi ikke kan få nok af på det danske landshold. En brandkamp i de rød-hvides 5-1 sejr over Georgien og en mandfolkepræstation i den afgørende kamp mod Irland sender Højbjerg op blandt de bedste danskere gennem kvalifikationen, selvom Hareide ofte har overset ham til startopstillingen. Gennemsnitskarakter: 6,5

Han blev slået af 'AC' som forsvarsmakker til Simon Kjær, og derfor har han også måtte nøjes med tre kampe fra start og tre indhop. Præstationerne har langt fra været dårlige, men der har ind imellem været usikkerhed at spore hos Fenerbahce-profilen. Til gengæld slutter han af med et brag og en super kamp mod Irland. Gennemsnitskarakter: 6,4

Det danske landsholds talisman har ikke funklet igennem hele kvalifikationen. Især ikke når man ser på de tårnhøje forventninger til den fynske stjerne. En titel som holdets topscorer og flere målgivende afleveringer, men mange straffesparksmål og en følelse af, at den klejne kreatør aldrig fik hul på stjernestøvsbylden. Alligevel husker vi alle dén aflevering mod Schweiz. Tak for den, Chrille! Gennemsnitskarakter: 6,37

Den eneste, der kan prale af et vaskeægte 10-tal på B.T.s skala under kvalifikationen. Den karakter kræver en verdensklassepræstation, og den leverede han mod Schweiz, hvor han var uovervindelig. Leicester-keeperen har ikke brilleret i alle kampe og kom en smule sløvt fra start, men så længe Danmarks mur står mellem stængerne, er vi mere end godt dækket ind. Gennemsnitskarakter: 6,25

Det har indimellem været løst krudt, angriberen har skudt med. Men hvem havde - hånden på hjertet - regnet med, at netop Gytkjær ville stå med to indhop og to kampe fra start efter kvalifikationen? Og endda med fire scoringer til følge. Godt nok er tre af dem faldet mod Gibraltar, men angribere er med for at lave mål. Her har han leveret. Gennemsnitskarakter: 6,25

Det er altid solide præstationer, der kommer fra krigeriske Delaney, der har været et stensikkert dansk kort på den centrale midtbane. Fejlene har været få, og han har udfyldt sin rolle. Men så har Dortmund-spilleren heller ikke leveret meget mere end det. Gennemsnitskarakter: 5,85

Det startede rigtig sløvt for den hurtige angriber, der slet ikke kunne finde melodien på kanten. Leganés-danskeren har været svær at blive helt klog på, fordi han har evnerne til at sætte sin direkte modstander med sin fart. Alt for ofte har han dog truffet de forkerte beslutninger. Men Braithwaite scorer et smukt og uhyre-vigtigt mål i den sidste kamp mod Irland. Pyhaaa. Gennemsnitskarakter: 5,57

Han blev den helt store overtidshelt, da Danmark fuldendte comebacket mod Schweiz og lavede et smukt oplæg til Braithwaite mod Irland. Men derudover har der ikke været mange lyspunkter hos nordjyden, der skal oppe sig, hvis han skal kunne beholde den startplads under slutrunden til sommer. Gennemsnitskarakter: 5,4

Angriberen er blevet en af Danmarks darlings, hvilket var tydeligt, da Hareide skiftede ham ind mod Gibraltar. I 5-1-sejren over Georgien var 'Dolleren' også i hopla og kvitterede med to scoringer, men derfra har det været småt med de gode præstationer. Dolberg leverede blandt andet en meget anonym præstation i kvalifikationens sidste kamp mod Irland, selvom han fik en time på banen. Gennemsnitskarakter: 5,4

Den danske anfører har været blandt de allerførste, som Åge Hareide har sat på holdkortet til Danmarks kampe. Men faktisk har Atalanta-spilleren langtfra imponeret i denne kvalifikation. I perioder har der været rust af spore, selvom Kjær alligevel altid er garant for en solid indsats. Gennemsnitskarakter: 5,37

Leipzig-profilen er blevet fast mand blandt Danmarks tre forreste, men det har alt for ofte været svingende fra Poulsen. Han har løbet sine lunger ud gang på gang. Det har bare alt for sjældent har ført til aktioner i topklasse. Men, men, men. Dén scoring mod Schweiz blev sat iskoldt ind. Tak Yussuf! Gennemsnitskarakter: 5

Den nye Genoa-mand har fået spilletid i syv ud af otte kvalifikationskampe, men det er aldrig rigtig blevet godt fra den ellers så teknisk dygtige midtbanespiller. Han blev i flere kampe overmatchet på fysikken og gjorde sjældent forskellen. Det koster ham et skidt gennemsnit. Gennemsnitskarakter: 4,4

Den evige debat på det danske landshold. Den højrebenede venstreback. Jens Stryger har været usvigeligt sikker på at være en del af den danske startopstilling i de vigtige kampe. Men enten har det 'kun' været stabilt eller ligefrem akavet og tandløst fra Stryger, der scorer det laveste gennemsnit af alle de danske spillere gennem kvalifikationen. Gennemsnitskarakter: 4,25