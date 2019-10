Lørdagene er for mange mennesker i Danmark reserveret til at lytte til radioprogrammet 'Mads og Monopolet'. Og i denne weekend kunne der meget vel have været et spørgsmål med til paneldeltagerne fra Mathias Zanka Jørgensen.

For han er pludselig havnet i noget af et dilemma i sin tyrkiske klub, Fenerbahce. Et af den slags, der potentielt kan koste den danske forsvarsspiller adskillige millioner på bankbogen og en tumultarisk karriereplan i sæsonerne fremover.

Da Fenerbahce med Zanka i startopstillingen gæstede Denizlispor i sidste weekend, var udeholdet iklædt en helt særlig trøje under opvarmningen.

På den var en rød soldat afbildet, mens han gør honnør. Samtidig var der trykt teksten 'Vatan Size Minnettar' på trøjen. Det skulle betyde noget i retning af 'Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig.

Noget må Zanka i hvert fald foretage sig. Det er ikke utænkeligt, at den danske spiller fremover igen vil blive brugt i et politisk statement, sådan som udviklingen i Tyrkiet ser ud i disse tider. Søren Klæstrup, sportschef på B.T.

Påfundet skal ses i lyset af Tyrkiets invasion af det nordlige Syrien og har til formål at bakke op om det tyrkiske militær. Det er ikke kønne billeder, og Mathias Zanka Jørgensen render heller ikke just smilende rundt.

Man forstår ham. For det er en fuldstændig urimelig situation at bringe ham i. Rent kontraktuelt er han bundet til at spille i det udstyr, som Fenerbahce dikterer. Det gælder både trænings- og kamptøj. Støvlerne bestemmer han selv over, men det er også det.

Den aften kunne Zanka have nægtet at iføre sig trøjen. Det var selvfølgelig en mulighed, og havde han fået lidt betænkningstid, kunne det sagtens have været den løsning, han var kommet frem til. Det ved vi ikke.

Men det mere aktuelle spørgsmål er, hvad Mathias Zanka Jørgensen gør herfra? Kan han leve med at blive brugt som brik i et storpolitisk spil, mens millionerne ruller ind på hans bankkonto, eller går han til ledelsen i Fenerbahce med et ultimatum om, at han aldrig nogensinde vil se sig selv misbrugt i en lignende kampagne en gang til, ellers vil han kræve sin kontrakt ophævet?

Over årene har vi alle lært Mathias Zanka Jørgensen at kende som en modig og dygtig kommunikator.

Han er ikke bange for at gå forrest, og vi har set ham i kampagner for både racisme og homofobi. Det har klædt ham, og Zanka fortjener kun ros for sin indsats.

Hvis man skal være lidt grov, er det i Danmark dog en relativ gratis omgang, for herhjemme er de fleste heldigvis enige om, at hverken racisme eller homofobi bør have lov til at eksistere. Det kan alle raske mennesker samles om.

I sagen med propaganda-trøjerne hos Fenerbahce er der mere på spil personligt for ham, og nu bliver Zanka for alvor testet på sit moralske kompas, når han skal bestemme sig for en vej videre.

Hans handling kan reelt set føre til en større intern kamp med klubben, og det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis han går imod sin ledelse. Det er ikke en gratis kamp for ham at tage.

Han er kun lige begyndt på sin treårige kontrakt i Tyrkiet, hvor han i øvrigt har option på ét år yderligere, og han er i fuld gang med at tjene de penge, der skal sikre ham for resten af livet. Skal han vinke farvel til den økonomiske gevinst? Jeg er ikke sikker på, jeg selv var stærk nok til at gå med den beslutning.

Jeg har ikke svaret på Zankas dilemma, og det er for nemt at sidde her som en hellig tastaturkriger og råbe, at Zanka bare skal pakke sin ting og skride fra Fenerbahce hurtigst muligt, selvom det for mange godt kunne være den følelse, man sidder efterladt med.

Lige nu bør både DBU og Spillerforeningen gå ind i sagen og hjælpe til. Som minimum bør begge parter opfordre UEFA til hurtigst muligt at handle og hjælpe spillere som Zanka.

Mon ikke mange tyrkiske spillere heller ikke bryder sig om ufrivilligt at blive inddraget i denne form for propaganda.

Jeg forventer ikke, at Mathias Zanka Jørgensen offentligt går ud og melder hårdt ud i medierne, selvom vi naturligvis er nysgerrige på at høre fra ham.

Det kan han nok ikke, og han er låst, men der er mulighed for at tage et opgør på de indre linjer. Det venter vi alle spændt på at se udfaldet af i den kommende tid.