Egentligt kom det ikke som den store overraskelse, da det mandag aften kom frem, at Nicki Bille igen er involveret i problemer udenfor fodboldbanen.

Det har vi efterhånden vænnet os til. Denne gang skulle han have truet en anden mand med en luftpistol i centrum af København. Vanvittigt og hovedrystende, men decideret chokeret kan man vel næppe svinge sig op til at være.

Vi ved, at Bille har mørke sider, og at de ofte viser sit grimme ansigt. Det vidste Lyngby også, da klubben hentede ham hjem i sommer. Nu forpligter den beslutning.

Hvis Bille overhovedet skal have en minimal mulighed for at blive en bedre udgave af sig selv, skal der støtte til over en årrække Søren Klæstrup

Cheftræner Mark Strudal kendte personligt Nicki Bille, og det var givetvis det bekendtskab, der gjorde, at Strudal turde tage en chance med Bille. Lyngbys ledelse var med på ideen, og alle parter kendte angriberens fortid og personlige udfordringer.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dermed var de også vidende om, at Bille meget vel kunne falde i igen. Og igen.

Jeg er med på, at Lyngby allerede har taget et slæb for at hive Nicki Bille tilbage på rette spor, og det indtil nu ikke kan have været en gratis omgang for hverken trænere eller holdkammerater. Det har kostet.

Alle må være hamrende irriterede og frustrerede. Det er nok også denne tilstand, der omgående fik ledelsen til at melde ud, at Bille havde overskredet grænserne og således måtte forlade klubben.

Det stod sikkert i Nicki Billes kontrakt, at det var konsekvensen af handlinger som den sent mandag eftermiddag.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

For mig at se tæller dét bare ikke som at give Nicki Bille en chance, når man slår hånden af ham. Lyngby burde holde fast – i lang tid. Dét er at give ham en chance. Hvis Bille overhovedet skal have en minimal mulighed for at blive en bedre udgave af sig selv, skal der støtte til over en årrække.

Ingen andre klubber har tidligere haft succes med at redde Bille. Hvis Lyngby havde gjort sig forhåbninger om at være den første, der skulle lykkes med projektet, så skulle den have gjort sig klart, at det ikke kunne klares på få måneder.

Nicki Billes agent, Nikola Juric, har slået fast, at angriberens karriere er slut, og at der venter Bille en fremtid i dansk seriebold. For Nicki Bille kan man frygte, at vi så slet ikke har set ham ramme bunden endnu.

Men Lyngby har stadig en mulighed for at ændre på dette.

Hvad synes du Lyngby skal gøre med Nicki Bille?

Jeg mener, at Lyngby burde holde fast i Nicki Bille. Klubben kan droppe den faste løn og honorere ham efter optrædener eller sågar have ham gående som amatør.

Men lad Bille blive i klubben, put ham i et fast behandlingsforløb, sørg for, at han på ugentligt basis besøger en psykolog, og giv ham tid. Til at fejle igen og komme sig.

For ledelsen i Lyngby, trænere og holdkammerater, tror jeg, det er sundt at spørge sig selv om, hvad der venter Nicki Bille, hvis Lyngby ikke er der for ham længere.

Når de kender svaret på dét spørgsmål, så tror jeg på, de i samlet flok kan genfinde lysten og motivationen til at fastholde Bille i klubben.