To point i de to første kampe. Sikke en trist begyndelsen på Danmarks jagt på EM i 2020.

Lige nu burde det danske landshold have haft fire point og en lun start på kvalifikationen. Men helt selvforskyldt er landsholdet allerede kommet under unødigt pres. Det er ret tidligt, og det kan følge Danmark længe i resten af 2019.

Lige siden Åge Hareides ankomst som dansk landstræner, har landsholdet arbejdet sig ind i en ny spillestil. Det handler om langt mere kaos end kontrol. Fredag aften så vi igen, at Danmark er bedst, når håndbremsen slippes, og alle frådende jagter mål. Det fungerer ikke med for mange fine forsøg på pænt at spille sig til store chancer.

Første halvleg var en langgaber. Lad os bare være ærlige. Jo jo, danskerne var vel aldrig i problemer og hyggede lidt rundt uden for alvor at sætte bolden eller sig selv på spil. Sikkerhed frem for alt og så i glimt snuse til en mulighed, når det ikke var usikkert at forsøge sig.

Da det samtidig helt som forventet var et irsk mandskab, der primært var rejst til København for at forsvare sig dybt og stå kompakt, blev det en flad omgang sommerbold.

Flere danske spillere lignede desværre også en flok, der godt kunne bruge et par uger til at få genopladet batterierne. Martin Braithwaite og Nicolai Jørgensen var der ikke meget krudt i, mens det stadig er en gåde, hvorfor Hareide ikke vælger at spille med en højrebenet venstreback, når Danmark utvivlsomt vil dominere kampe som mod den mod Irland. Her skal holdet gerne suse over kanterne, så alt spil ikke tvinges igennem midten, hvor de store tunge irske spillere alligevel helst vil presse kampen ind.

Vildskaben og iveren efter at vinde blev dog langsomt mere tydelig, da anden halvleg skred frem. Chancerne blev ligeledes konstant større, og blandt andre Yussuf Poulsen burde have scoret. Ja, Danmark skulle efter 70 minutter vel reelt have været i front mindst 2-0, hvis skarpheden havde været til stede.

Pudsigt nok er det når Danmark totalt slipper håndbremsen og benhårdt jagter målene, at holdet fungerer bedst. Ikke så meget kontrol, mere kaos og alle mand i feltet. Og netop den opskrift fulgte Danmark, jo tættere slutfløjtet kom i Parken.

Det var med indskiftede Pierre Emile Højbjergs fine løb ind i feltet og stærkt timet hovedstød, det forløsende mål endelig kom. Og hvor var det i øvrigt rart at se på ham, det mål betød noget.

Lige der lignede det dansk sejr og tre lune point til Danmark i gruppe D.

I første gruppekamp mod Schweiz skulle det danske landshold også helt derud på kanten af en katastrofe, før det vågnede og forstod, at tre point ikke kunne fedtspilles hjem.

Dengang reddede danskerne mirakuløst 3-3 hjem i sidste sekund. Mod Irland vendte heldet, og det var selvforskyldt.

I stedet for tidligt i kampen at have jagtet målene langt hårdere og dermed få lukket opgøret, tøvede Danmark for længe med at give slip. Og nu står Åge Hareide og spillerne tilbage med en sløj 1-1 kamp og et ubrugeligt resultat.

Værst af alt har landsholdet i de to første kampe lignet et mandskab, der ikke er afstemt i aggressivitet og offervilje. Det lyder jo super banalt, men Danmark har i EM-kvalen stadig til at gode at vise sig som en flok, som for alt i verden bare må med til et Europamesterskab på hjemmebane i København næste sommer.