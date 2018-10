Efter længere tids søgen er Jan Bech Andersens jagt på en afløser for sportsdirektør Troels Bech nu faldet på plads.

Ebbe Sand tiltræder ved årsskiftet, og med det bliver han vel klubbens største profil.

For det er et kæmpe navn, Brøndby hiver ind til posten. Et scoop på navn, tiden vil vise, om det også bliver det af gavn. Jeg er i tvivl.

Ebbe Sand har legendestatus i Brøndby. Efter syv år, 188 kampe og imponerende mange mål kan det ikke være anderledes. Samtidig har Sand en glorværdig karriere i udlandet og landsholdet med sig. Jeg kan nemt forstå, hvis Brøndbys fans gnider sig i hænderne og glæder sig. Det klinger bare godt.

Når 2018 bliver til 2019 begynder Ebbe Sand officielt. Han afløser Troels Bech, der i den grad har knoklet i sin tid i Brøndby.

Min fornemmelse er, at det simpelthen kom som en overraskelse for Ebbe Sand, at han skulle arbejde så meget i Silkeborg IF. Men hvis han syntes, at opgaven dengang var omfangsrig, skal han ikke glæde sig til arbejdsbyrden i Brøndby. Søren Klæstrup, B.T.s sportschef

Den afgående sportsdirektør bærer et enormt ansvar for, at klubben har rykket sig så markant de seneste sæsoner.

Han har vist sig at være skarp på både køb og salg og besidder stærke strategiske kompetencer. Desuden kan ingen være i tvivl om mandens evner ud i disciplinen kommunikation. Den del er vigtig, når man ofte skal stille sig frem i offentligheden og for sponsorer.

Det er altså en stærk leder, der snart forlader Brøndby, og det bliver interessant at se, om Ebbe Sand kan levere på lignende niveau.

Først og fremmest fordi der skal arbejdes igennem som sportsdirektør i Brøndby. Klubben sover aldrig.

Medierne hiver i sportsdirektøren konstant, cheftræner Alexander Zorniger er altid på jagt efter forbedringer, og Brøndbys magtfulde klubboss Jan Bech Andersen er passioneret og blander sig gerne i Brøndbys udvikling. Ebbe Sand får mange interessenter at passe og pleje.

Tilbage i 2007 forlod Ebbe Sand Silkeborg IF. Efter at have arbejdet som talentchef, assistenttræner, sportschef og teamchef takkede Sand af med beskeden om, at han fandt det svært at forene chefrollen og privatlivet.

Min fornemmelse er, at det simpelthen kom som en overraskelse for Ebbe Sand, at han skulle arbejde så meget i Silkeborg IF. Men hvis han syntes, at opgaven dengang var omfangsrig, skal han ikke glæde sig til arbejdsbyrden i Brøndby. Den kan han gange med 100 i forhold til Silkeborg-tiden.

Jobbet som sportsdirektør er ikke et 8-16-job, det stopper aldrig. Og det er selvfølgelig ikke bare kontraktunderskrivelser for rullende kamera det hele. Der går hurtigt lavpraktik i den.

Ebbe Sand tiltræder som sportsdirektør den 1. januar 2019. Pressemøde med Ebbe Sand, hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Jan Bech Andersen og sportsdirektør Troels Bech i Brøndby, onsdag den 31. oktober 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand tiltræder som sportsdirektør den 1. januar 2019. Pressemøde med Ebbe Sand, hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Jan Bech Andersen og sportsdirektør Troels Bech i Brøndby, onsdag den 31. oktober 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Troels Bech kalder det selv mere end et fuldtidsarbejde, det er et heltidsarbejde. Ebbe Sand være indstillet på dette tunge arbejdspres.

Af samme årsag kunne det være fordelagtigt med yderligere oprustning for på den måde fjerne ting fra Ebbe Sands tallerken, så han kan fokusere i sit daglige arbejde.

Og her kan en teknisk direktør måske være en fornuftig model. Han skal være meget detaljeorienteret og kigge på blandt andet scouting-setup, uddannelse, personaleudvikling, sammenhæng mellem alle holdene i Brøndby og styrkelse af Masterclass.

Det er ikke til at komme udenom Ebbe Sands gode navn. Det rækker langt ud over Danmarks grænser, og sådan en status er vanskelig at få, den kommer ofte kun med en flot spillerkarriere. Alexander Zorniger kender selvfølgelig Sand indgående, og respekten må på forhånd være på plads. Det er ikke ubetydeligt.

Troels Bech nævnte på Ebbe Sand-pressemødet, at samarbejdet mellem den nuværende Brøndby-sportsdirektør og Alexander Zorniger som regel kører for fuld fart, og når det gør det, vil der komme bump i undervognen. Med andre ord opstår der løbende uoverensstemmelser.

Når det sker under Ebbe Sand, så har den nye sportsdirektør den fordel, at holdets tyske cheftræner har masser af respekt for ham. Den skal Sand ikke først arbejde sig til.

På Ebbe Sands vegne håber jeg, han viser sig som en stærk leder. Det er der i den grad behov for.

På den ene side har han Zorniger, der qua sine resultater har raget masser af magt til sig i Brøndby, og den forsøger han flittigt at benytte sig af. På den anden side har Ebbe Sand klubboss Jan Bech Andersen, der gerne bidrager med sit syn på Brøndbys udvikling. Det er jo naturligt nok, når Bech Andersen har smidt så mange penge i Brøndby. Han vil sikre sig, at klubben bevæger sig i den rigtige retning.

Men en kombination af Alexander Zorniger og Jan Bech Andersen ligner potentielt en farlig sandwich.

Her skal Ebbe Sand bruge al sin erfaring fra stærke hierarkier i udlandet til at navigere i rummet mellem de to.