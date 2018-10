KOMMENTAR

Efter at have ventet i ugevis på nye detaljer i Bendtner-sagen er der langt om længe landet flere oplysninger hos offentligheden. Anklageskriftet hos Københavns Politi fortæller, at Nicklas Bendtner blandt andet er sigtet for at have sparket taxachaufføren i ansigtet, mens han lå på jorden.

Det er selvfølgelig særdeles alvorligt, og det føjer nye dimensioner til hele sagen.

Længe har fortællingen fra Bendtner-lejren været, at han har handlet i selvforsvar. Den forklaring kan meget vel passe, men det er klart, at når man sparker til en person, der allerede ligger på asfalten, så ser det mærkeligt ud.

Taxachaufføren har tilsyneladende fået flere buler og rifter i ansigtet og har måttet lade sig operere for kæbebrud ovenpå episoden natten til den 9. september. Det er markante skader.

Der er fra begge parter i sagen kommet meget forskellige udlægninger af hændelsesforløbet, og det er ikke sikkert, vi bliver væsentligt klogere før retssagen den 2. november i Københavns Byret.

Selv her vil både Nicklas Bendtner og taxachaufføren forsøge at påvise, at det er den anden, der bærer skylden.

Vi savner alle at høre fra Nicklas Bendtner, og efter oplysninger om sparket mod den liggende chauffør er interessen for en forklaring ikke blevet mindre. Lige nu er det vanskeligt at forholde sig til konsekvenserne, før vi har hørt fra hovedpersonen.

Nicklas Bendtner under pressemødet i Rosenborg kort efter, at sagen kom frem. Foto: Terje Pedersen Vis mere Nicklas Bendtner under pressemødet i Rosenborg kort efter, at sagen kom frem. Foto: Terje Pedersen

Vi ved, at han er tiltalt efter den milde voldsparagraf. I paragraf 244 lyder det:

’Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.’

Der skal meget til, før han rammer en dom på tre år, og vi lander nok med en mildere straf. Spørgsmålet er, om Bendtners arbejdsgiver i Rosenborg dog overhovedet kan acceptere, at Nicklas Bendtner kendes skyldig.

Lige nu ser Bendtners karriere og fremtid uvis ud, og anklageskiftet kan ikke have gjort ham mere rolig.