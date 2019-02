Endelig ruller Superligaen igen. Den har været savnet. Åbningen på forårssæsonen viste hvorfor. Masser af mål, underholdning og sammenbrud. Men vigtigst af alt så giver Superligaen os noget at diskutere og være både enige og uenige om. Det er herligt og vigtigt.

Brøndbys forsvar lignede en flok forvirrede miniputter, Robert Skov er vel snart Superligahistoriens bedste frisparksskytte, mens AaB og OB stadig er på vinterpause.

Som altid bliver denne klumme om landets bedste række brugt til at analysere og opsummere på runden.

Her er tre ting, vi lærte fra 21. runde.

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger. Foto: Mads Claus Rasmussen

1. Brøndby savner et stærkt presspil

Med 28 indkasserede mål i efteråret var det tydeligt, at én af Brøndbys store udfordringer over vinteren var at få skruet en stærkere defensiv sammen. Det projekt kom elendigt fra land ude mod FC Nordsjælland.

Jeg har sjældent set et (formodet) tophold sejle mere, end Brøndby gjorde på kunstgræsset i Farum. Intet hang sammen. Og det er ikke nyt.

Allerede i det tidlige efterår var Alexander Zorniger ude og italesætte problemerne, da det stod klart for alle, at tyskerens mandskab havde alvorlig mangler - også i det defensive.

Mod FC Nordsjælland var Brøndbys forsvar i problemer. Foto: Lars Møller Vis mere Mod FC Nordsjælland var Brøndbys forsvar i problemer. Foto: Lars Møller

Men hvordan kan spillere, der tidligere har evnet at kitte Brøndby-forsvaret tæt sammen, være så rystende ringe? Ja, søndag eftermiddag var Paulus Arajuuri og Benedikt Röcker individuelt bare dårligt kørende med at hav af personlige og uprovokerede fejl.

Det er svært at gardere sig mod og handler reelt om deres kvaliteter. Men de to fik heller ikke meget hjælp fra holdkammeraterne mod FCN.

Rigtig meget handler om det pres, der bliver - eller ikke bliver - lagt på modstanderne. Hvis det ikke sidder korrekt, eller modstanderne evner at spille sig hurtigt ud af det, så kommer Brøndby ofte på glatis.

Søndag var FC Nordsjælland dygtige til lynhurtigt at komme ud af det (meget sløje) Brøndby-pres, og straks sende kanterne afsted mod Brøndbys-forsvaret. Det smarte træk fra FCN var ikke altid at søge den direkte udfordring en-mod-en, men i stedet slå tidlige, dybe diagonalbolde i rummet mellem Brøndby centrale forsvar og backs. Og sådan udstiller man tilsyneladende Brøndbys defensiv! Av av av.

Mon ikke flere af Brøndbys kommende modstandere finder kampen fra Farum frem og nærstuderer den, når de selv skal lægge deres gameplan.

Jeg tror ikke, Zorniger lige nu og her vinder meget ved at omrokere i forsvaret. Godt nok leder han efter fart, men det er mest af alt i tanke og handling, ikke nødvendigvis i de rå sprintevner. Nu må han holde fast i de fire nuværende og give dem tid til at finde sammen.

Der var dog også et lyspunkt for Brøndby, og han hedder Simon Hedlund. Det 25-årige nyindkøb ser altså voldsomt interessant ud.

Han var involveret i alle Brøndbys scoringer. To gange fremtvang han straffespark og lagde også op til Uhres mål med en flot, hård og flad aflevering tværs igennem feltet mod bagerste stolpe.

Simon Hedlund (th.) spillede sin første Superliga-kamp i Farum. Foto: Lars Møller Vis mere Simon Hedlund (th.) spillede sin første Superliga-kamp i Farum. Foto: Lars Møller

I det hele taget viste Hedlund tegn på individuelle kvaliteter, der ikke ellers har været på Brøndbys hold. Og mon ikke Hany Mukhtar glæder sig over, at han ikke altid skal være manden, der kan levere det overraskende på holdet. Hedlund kan også tage det ansvar på sig.

2. Robert Skov er Superligahistorien bedste frisparksskytte

At lave frispark mod FCK et godt stykke udenfor straffesparksfeltet er efterhånden næsten det samme, som at give dem et straffespark. For med Robert Skov på holdet er det frispark hurtigt konverteret til mål.

Mod OB i Parken gjorde Skov det igen, ligesom han i øvrigt igen, igen - igen! lavede hattrick. Nu er Robert Skov oppe på 21 sæsonscoringer i Superligaen. Hvis ikke han runder 30 sæsonmål, er det vel mere en overraskelse end det omvendte.

Robert Skov scorede tre mål mod OB. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Robert Skov scorede tre mål mod OB. Foto: Anders Kjærbye

Nå, men appropos Robert Skovs evener som frispaksskytte, så kæmper jeg med at finde spillere i Superligaens historie, der når hans niveau ud i den disciplin.

Lige nu kan jeg komme på Jakob Poulsen, og når jeg graver dybt, dukker den tidligere FCK-spiller Lars Højer op. Men faktisk er Robert Skov vel bedre end dem alle. Det er international klasse, det han viser i denne sæson.

Alle taler om det store salg af Robert Skov, og med et forventet antal mål på den anden side af 30 ved sæsonafslutning fra en midtbanespiller, ja så bliver Skovs navn selvfølgelig glohedt. Men jeg har svært ved at se, hvor han vil passe ind. For med det beløb FCK forventes at kræve for ham, er der ikke mange klubber i Europa, der vil og kan lege med.

Robert Skov er efter min mening ikke en mand med niveau til en storklub i La Liga, Serie A, Bundesligaen eller Premier League, og nok heller ikke i midterfeltet derovre.

Skulle Everton, West Ham eller Leicester smide 100 millioner kroner for Skov, er det fordi, pengene er voldsomme i Premier League, og man nemt gambler med “småpenge” som 100 millioner for en midtbanespiller, der leverer 30 sæsonscoringer.

Udover de mange frisparksdrøn er Skovs kvaliteter for mig at se ikke så ekstraordinære, at det bringer en rigtig udenlandsk storklub på banen.

3. Pinlig forårsdebut af AaB og OB

Indledningen på forårssæsonen vil for mange klubber handle om at kæmpe sig med ind i top-6. Ikke så meget fordi det dermed giver klubberne mulighed for at række ud efter de helt høje placeringer, mest fordi der således bliver ro på resten af sæsonen, og man allerede nu kan se frem mod næste og gøre sig klar til en vanvittig 2019/20-sæson, hvor der skal findes tre nedrykkere.

AaB's vikarierende træner Jacob Friis fik en en drømmestart på foråret. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's vikarierende træner Jacob Friis fik en en drømmestart på foråret. Foto: Henning Bagger

Top-6 er selvfølgelig også målet for AaB og OB. Begge klubber må tidligt være nervøse og usikre på deres muligheder for at nå med ind i sikkerhed.

AaB var chokerende ringe hjemme mod Randers FC. Intet fungerede. Det er lidt svært at forstå, man kan gå en hel vinter og forberede sig på første turneringskamp i 2019 og derefter gå på banen og levere sådan en indsats. Det lover ikke godt for AaB. I næste runde venter FC Midtjylland ude, og der er muligheden for tre point ikke just stor.

AaBs sportsdirektør, Allan Gaarde, har ikke gjort noget særligt på transfermarkedet denne vinter, og har selv nævnt det som en styrke. Det gav nemlig ro til trænere og trup. Når man ser kampen mod Randers FC, kunne man jo godt få den tanke, at en enkelt spillere eller to alligevel havde pyntet.

Det samme kan man helt klart sige om OB. Der har ikke været penge til at handle nævneværdigt, selvom cheftræner Jakob Michelsen uden tvivl godt kunne have brugt mindst tre nye spillere. Mon ikke OB gemmer de få penge, der måtte være i transferbudgettet, til sommerens vindue.

Jakob Michelsen og resten af OB-mandskabet tabte sviende 1-6 i Parken. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Jakob Michelsen og resten af OB-mandskabet tabte sviende 1-6 i Parken. Foto: Anders Kjærbye

OBs forår bliver meget svingende, og jeg tror, vi vil se store udfald som det mod FC København i Parken.

Sådan en snitter sætter sig dog, det bør den. Og det chok kan måske bruges til at kickstarte foråret. Vejle venter i næste runde og er den oplagte mulighed for tre point.