Så uddeler B.T. karakterer til spillerne i opgøret mellem OB og FC Midtjylland - en kamp, der endte med sejr til fynboerne.

OB (3-5-2)



Sten Michael Grytebust 8

Marco Lund 6

Jeppe Tverskov 8

Alexander Ludwig 7

Ryan Johnson Laursen 7

Jens Jakob Thomasen 8

Janus Drachmann 6

Troels Kløve (ud. 90) 6

Oliver Lund 7

Bashkim Kadrii (ud. 90) 7

Casper Nielsen (ud. 90) 8

Anders K. Jacobsen (ind. 90) uden for bedømmelse

Mads Frøkjær-Jensen (ind. 90) uden for bedømmelse

Gustav Grubbe (ind. 90) uden for bedømmelse

FC Midtjylland (4-3-3)



Jesper Hansen 7

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 6

Rasmus Nicolaisen 6

Mads Døhr Thychosen 5

Tim Sparv 6

Jakob Poulsen (ud. 60) 6

Marc Dal Hende 7

Gustav Wikheim (ud. 60) 4

Paul Onuachu (ud. 74) 2

Awer Mabil 5

Evander (ind. 60) 7

Junior Brumado (ind. 60) 6

Artem Dovbyk (74) uden for bedømmelse