En skuffende nullert!

Det er de tre bedste ord til at beskrive Danmarks halvsløje kamp i Georgien.

I en kamp, hvor offensiven og Christian Eriksen havde store problemer, var der langt mellem toppræstationerne.

Men hvem holdt fanen højt - og hvem gik ned med flaget? Her er B.T.s karakterer fra 0-0-kampen i den georgiske hovedstad, Tbilisi.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Så længe Danmark har Schmeichel mellem stængerne, kan det ikke gå helt galt. Var som altid årvågen og i beredskab til at tage sig af de få georgiske muligheder, der opstod. Det er et halvkedeligt ord, men Schmeichel oser af pålidelighed! Karakter: 6

Nordjyden kom i en del farlige offensive situationer, men manglede lige den sidste snert af held og kvalitet, når det galdt den afgørende aflevering. Defensivt er Dalsgaard altid til at stole på. Karakter: 5

Kaptajnen spillede sig op i forhold til kampen i Gibraltar forleden. Han virkede kort sagt mere rolig og tilpas. Når det er sagt, var det hverken fænomenalt eller fesent. Det var bare fint. Karakter: 6

'AC' er så småt ved at overtage hvervet som bagkædens bedste spiller. Chelsea-spilleren kom især i starten i vejen for meget via sin forudseenhed og klogskab. Dejlig fodboldspiller! Karakter: 7

Det er stadig svært at blive klog på, præcis hvilken forskel Stryger gør på det danske landshold. Det er ofte forglemmeligt og sjældent forbilledeligt. Det må gerne ændre sig. Karakter: 3

Landsholdets mest stramtsiddende shorts var som altid mange steder på banen og vandt masser af dueller. Efter pausen fik han også overskuddet til at kigge frem på banen, men der manglede lidt, når kreativitet i stedet for løbevillighed var påkrævet. Karakter: 5

Delaney krigede den som altid som var det hans sidste kamp. Defensivt var han god, men offensivt var der nærmest intet at hente. Når Delaney er bedst, er han en kæmpe faktor i feltet. Det var han ikke i Tbilisi. Karakter: 6

Det var desværre kun i glimt, Eriksen viste klassen med flænsende afleveringer. Og når Eriksen ikke brillerer, gør det danske landshold det som oftest heller ikke. Det kan virke unfair, men kravene og forventningerne er bare større til den fynske stjerne. Karakter: 4

Udfordrende, pågående og målsøgende. Braithwaite vidste præcis hvad han ville - og gjorde det. Var Danmarks bedste før pausen, hvor han ofte var bagmanden, når tingene blev en smule farlige. Tog også godt for sig defensivt. Flot kamp! Karakter: 7

Man vil så gerne have, han lykkes, men Dolberg mangler noget i sin timing og forståelse med holdkammeraterne. Det blev en anelse bedre efter pausen, hvor angriberen havde muligheden for en forløsende scoring. Men godt var det ikke. Karakter: 3

Det fysiske pragteksemplar startede fint, men faldt siden helt ud af kampen. Var ikke en trussel offensivt og tabte samtidig alt for mange dueller. Poulsen er en meget bedre fodboldspiller, end hvad han viste søndag aften. Karakter: 2

Erstattede Dolberg 25 minutter før tid og markerede sig med både fejlafleveringer og et fremragende spark på overliggeren. Gytkjær kunne være blevet den helt store helt. Karakter: 6

Det var ikke en syleskarp Lasse Schöne, Jon Dahl Tomasson smed på banen for at erstatte Højbjerg. Karakter: UB