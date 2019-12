FCK tabte - men slap med skrækken.

For øjnene af fire tætpakkede tribuner i Parken tabte FC København torsdag 0-1 hjemme mod 'lokalrivalerne fra Malmö'.

Men FCK blev reddet af en overraskende Lugano-sejr ude mod Dinamo Kiev. Et resultat, der sikrede de danske mestre avancement fra Europa Leagues gruppespil.

Se herunder, hvordan B.T.'s udsendte vurderede FCK-spillernes indsats.

FCK's svenske keeper er så pålidelig, at man uden tøven ville overdrage cpr.-nummer og bankkonto-oplysninger til ham, hvis man mødte ham på gaden. Var chanceløs ved den lidt heldige Malmö-scoring. Karakter: 7

Havde plads ude på sin langside, som var den Øresundsbroen juleaften. Men Bengtsson blev for alt sjældent skudt af sted af holdkammeraterne. Defensivt var han særdeles pligtopfyldende mod sine landsmænd. Karakter: 5

Man ved, hvad man får fra den firkantede svensk-græker. Fysik og fight i en skøn fletning. Men desværre følger der også nogle kiksere med i pakken. Og de var der også torsdag aften. Men som altid en godkendt indsats. Karakter: 7

Mr. No Bullshit! FCK-forsvarets benhårde dørmand afviste længe Malmö-spillerne, som var de en flok 16-årige drenge i køen til Remees seneste natklubssatsning. Men han faldt sammen med holdet i anden halvleg. Karakter: 7

(ud. 84) Igen i aftes levede sydamerikaneren en stille tilværelse ude på sin back-plads. Offensivt spillede han med trukket håndbremse. Men det er vel også fair nok så længe, man havde det brugbare uafgjorte resultat. Knapt så godt, når man pludselig var bagud. Karakter: 5

Endnu en 'arrgh-kom-nu-lidt' europæisk indsats fra FCK-stjernen. Det virkede som om, han manglede antrittet til for alvor at udfordre Malmö-defensiven. I anden halvleg måtte man flere gange tjekke, om han var blevet skiftet ud. Vi foventer meget mere. Karakter: 4

Kæmpe arbejdsindsats. Som et stankelben fanget under en kop fes Falk - nærmest ukontrolleret - rundt på hver en centimeter af Parkens nylagte gulvtæppe. Fik i den forbindelse utroligt mange knubs - og delte også selv lidt ud. Karakter: 6

(ud. 45) Den uheldige kroat fik Ståles tillid i Zecas fravær. Men det var tydeligt at se, at konditionen stadig er svækket efter den lange skadespause. Han så træt ud efter fem minutter!! Blev skiftet ud i pausen uden at have gjort væsen af sig. Karakter: 4

(ud. 78) Flere udmærkede tendenser - men traf næsten konsekvent den forkerte beslutning i de afgørende siutationer. Gik for ofte fra Zlatan til FC Zulu på to sekunder! Arbejdsindsatsen kan vi ikke kritisere. Karakter: 5

Som var han Svend Gønge i en svenskerkrig, var han i konstant slåskamp med Malmö-forsvaret. Men desværre var der for ofte løst krudt i senegaleserens muskedonner. Og det kunne have kostet dyrt denne aften. Karakter: 5

Den genfødte cypriot knokler, som skulle han samle 10 Ikea-skabe på en halv time. Men der var alt alt ALT for sjældent afkast på hans indsats - meget symptomatisk for den samlede FCK-præstation. Karakter: 5

(ind. 45) Fik anden halvleg i en kamp, hvor Malmö jagtede, og FCK skulle forsvare et resultat. Og sådan en opgave er normalt ikke Holses livret, og hans offensive kvaliteter kom aldrig til deres ret. Karakter: 5

(ind. 78) Uden for bedømmelse

(ind. 84) Uden for bedømmelse