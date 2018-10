3-2 lød scoren på efter 90 hæsblæsende minutter i Herning, hvor to flotte langskudsmål var afgørende.

Ét fra Marc Dal Hende og et fra Johan Larsson. Især førstnævnte cementerede sit ry for kun at score vigtige mål. Denne aften to af slagsen

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T. Sports karakterer til de to hold:

FC Midtjylland 3-4-3

Jesper Hansen 5

Kian Hansen 6

Erik Sviatchenko 5

Alexander Scholz 4

Joel Andersson 5

Jakob Poulsen 5

Tim Sparv 4

Marc Dal Hende 8

Awer Mabil 5 (ud:78)

Paul Onuachu 5

Gustav Wikheim 3 (ud: 71)

Rilwan Hassan (ind:71)

Evander Ferreira (ind: 78)

Brøndbys Johan Larsson har scoret til 2-1 i Superligakampen FC Midtjylland mod Brøndby IF på MCH-Arena i Herning, 29. oktober 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndbys Johan Larsson har scoret til 2-1 i Superligakampen FC Midtjylland mod Brøndby IF på MCH-Arena i Herning, 29. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

Brøndby IF 4-1-2-1-2

Martin Schwäbe 5

Johan Larsson 6

Paulus Arajuuri 5

Joel Kabongo 6

Anthony Jung 4

Josip Radosevic 5 (ud: 79)

Simon Tibbling 5 (ud: 74)

Lasse Vigen 5

Hany Muhktar 4

Kamil Wilczek (ud: 69.)

Uffe Bech 6

Mikael Uhre (ind: 69)

Dominik Kaiser (ind: 74)

Besar Halimi (ind: 79)