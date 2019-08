Brøndby har i den grad fået en kejser.

For tyskeren, der hedder Dominik til fornavn, var den store oplevelse i braget mod Braga.

En kamp, hvor forsvaret til gengæld havde det meget svært, og hvor flere lavede personlige fejl. Blandt andet da Anthony Jung ved Brøndby-feltet spillede en presset Radosevic, der ikke fik ekspederet bolden ud af kommunen men i stedet i fødderne på en Braga-spiller, der nemt kunne score.

Her er B.T.s dom over opgøret, hvor Brøndby smed det hele over styr til sidst:

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe

4

Kevin Mensah

4

Hjörtur Hermansson

3

Paulus Arajuuri

3

Anthony Jung

4

Kasper Fisker (ud 58.)

6

Josip Radosevic

3

Dominik Kaiser

8

Mikael Uhre (ud 67.)

4

Kamil Wilczek

5

Simon Hedlund

5

Simon Tibbling (ind 58.)

6

Jesper Lindstrøm (ind 67.)

5