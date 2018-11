Foran 7370 tilskuere præsterede AGF rigtig dårligt.

Det aarhusianske publikum må således gå skuffede hjem efter et 0-2 nederlag mod Randers, hvor ingen AGF'ere imponerede.

Det gjorde til gengæld Randers FC's kaptajn.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er karaktererne til AGF og Randers efter dagens Superligakamp.

AGF 4-3-3

Oscar Whalley - 5

Dino Mikanovic - 5

Pierre Kanstrup - 5

Jesper Juelsgård - 4

Casper Højer Nielsen - 5

Mustafa Amini - 5

Adama Guira - 5

Jens Stage - 5 (ud: 60)

Tobias Sana - 4

Ryan Mmaee - 5 (Ud: 72)

Jakob Ankersen - 5 (Ud: 72)

Mustapha Bundu (Ind: 60) - 5

Martin Spelmann (Ind: 72) UB

Youssef Toutouh (Ind: 72) UB

Randers FC 4-4-2

Patrik Carlgren - 7

Johnny Thomsen - 5

Kasper Enghardt - 5

Jonas Bager - 7

Erik Marxen - 5

Mikkel Kallesøe - 6

Nicolai Poulsen - 7

André Rømer - 5

Saba Lobjanidze - 5 (Ud: 90)

Benjamin Stokke - 6 (Ud: 74)

Marvin Egho - 5 (Ud: 65)

Tobias Damsgaard (Ind: 65) - 5

Simon Graves (Ind: 90) UB

Mikael Boman (Ind: 74) UB