Martin Braithwaite må have knebet sig i armen - sammen med hele fodbolddanmark.

Søndag aften betrådte han græsset i den største klubkamp i verden, El Clasico, mellem Real Madrid og hans nye klub, FC Barcelona, som den første dansker siden Thomas Gravesen i 2006.

I det 69. minut skete det: Ud gik Arturo Vidal - ind på det snorlige græstæppe på mægtige Bernabeu løb 28-årige Martin Christensen Braithwaite med en fortid i Sædding-Guldager Idrætsforening.

Dermed blev det til godt 20 minutter i aktion i det store opgør, som både var himmelstræbende vilde for den troende angriber, men som også havde smag af det rene helvede i FC Barcelonas 2-0-nederlag til ærkerivalerne. B.T. fælder dom over danskeren herunder.

Foto: JUAN MEDINA Vis mere Foto: JUAN MEDINA

Karakter: 5

Hypen var der efter en flot debut for Barca. Det samme var håbet om, at vi ville få en stor dansk aften i El Clasico med Braithwaite i en af hovedrollerne. Men var det alligevel en postgang for tidligt, at Martin Braithwaite blev kastet for løverne i den spanske hovedstads store arena?

For 10 dage siden var han en anonym dansk angriber i lille Leganes, nu stod han over for Benzema, Ramos og Kroos i et af verdens vildeste fodboldopgør. Han kom flyvende fra start, men lige så hurtigt kom vestjyden ned på jorden, da han lignede en snorretop i Real Madrids afgørende angreb. Uanset hvad var det en oplevelse til scrapbogen, som kan kaste vigtig erfaring af sig for Barca-danskeren.

Det var vilde sekunder, da Braithwaite blev sendt i aktion. Danskeren blev efter få sekunder sendt i dybden i sin første aktion, men fra en lidt spids vinkel i højre side af feltet blev hans skud rettet af.

Kort efter han tog han et skarpt træk mod baglinjen og sendte bolden ind over. Chancen blev ikke til noget og i stedet slog Real Madrid kontra i en hektisk fase. Og så var det eller fra himmel til helvede på et minuts tid...

Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ

… For kort efter Braithwaites to lyn-gemmembrud på kanten var han en tur nede og forsvare et Real Madrid-angreb i FC Barcelonas højre side. Her skulle han bakke op om backen Semedo, men det var mildest talt ikke særligt afstemt mellem de to nye holdkammerater.

Inden en intetanende Braithwaite kunne orientere sig, blev Vinicius sendt i dybden, som kunne trække ind i feltet og score sejrsmålet for Kongeklubben. Tak for café con leche og velkommen til El Clasico, senor Braithwaite.

Opad - trods alt. Alene det faktum, at Martin Braithwaite kommer ind som den første indskiftningsspiller i det største opgør i sæsonen siger noget om, at han ikke er købt for sjov.

FC Barcelona har brug for alle mand i et travlt forår, og den danske landsholdsspiller har vist i sine to optrædener, at han kan bruges med sin fart og pågåenhed - trods enkelte skønhedsfejl. Nok mest egnet mod de mindre modstandere i La Liga dog.