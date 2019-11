Fodboldfeber. Det var der ikke i St. Gallen.

Så var det i hvert fald i Roskildesyge-versionen, hvor man vil blæse på det hele, når man som Lugano alligevel er 250 km væk fra den sande hjemmebane. Men FC København var ligeglad, for med et reservespøkket hold og en ny 3-5-2-formation blev det alligevel til en 1-0-sejr på Nicolaj Thomsens mål.

Her er B.T.s karakterer til københavnerne:

FC København 3-5-2

Nappede først en friløber fra Lugano og siden var han igen vågen i første halvleg, da hans forsvar sov. Heldigvis for svenskeren blev han ikke straffet, da bolden smuttede mellem hænderne. Er i rigtig god form for tiden med to gode kampe i træk nu. Karakter: 8

Noget 'shaky' til at starte med, men ligesom sine to makkere i det nye tremandsforsvar spillede Papagiannopoulos sig op. Blev stærkere og stærkere og stod fint imod de lidt mindre og hurtigere Lugano-spillere. Karakter: 6

Havde fået pladsen i midten af forsvaret som styrmand. Her kom han forrest et par gange, da han satsede, men ellers blev bolden oftest skubbet ud til Bjelland for at bygge spillet op. Karakter: 6

Det startede med skæve afleveringer og for meget plads omkring sig, men så spillede Bjelland sig op til den, vi kender ham som. Sikre fødder, ro og hårdhed i duellerne. Karakter: 7

Der var så ekstremt meget plads til kroaten i højre side. Og efter en lille halv time valgte han så at udnytte det med et indlæg til Thomsen, der satte 0-1-målet i nettet. Karakter: 7

Midt i det hele, men alligevel helt væk fra alt det farlige. Og så holdt han sig ude af problemer. Med andre ord en meget schweizisk præstation. Spanieren mangler stadig at finde sin rolle på FCK-holdet. Karakter: 5

Meget op og ned fra den ellers normalt så solide FCK-anfører. Der var gode bolderobringer, men også satsede og mistimede tacklinger. Flotte afleveringer, men også helt skæve. Dog alligevel mest med pil op. Karakter: 6

En diving header. Og så fra Nicolaj Thomsen! Midtbanemanden vidste, at han skulle gribe chancen, og et mål er en god måde at gøre det på. Også sikker i pasningsspillet uden at være prangende. Karakter: 7

Fik ikke lige så meget plads som sin makker i højre side, men Bengtsson kvitterede i stedet med solidt forsvarsspil i mand mod mand-duellerne. Snus-fornuftig indsats. Karakter: 6

En grå torsdag for sydamerikaneren, der ikke behøver troppe op nede i elektronik-afdelingen fredag. Han misser alligevel de gode tilbud. Som da Bjelland spillede den lige op i fødderne på ham til en friløber. Løb meget, men bare forgæves. Karakter: 4

FC Københavns bedste opspilsstation. Det havde man aldrig troet, at der skulle skrives om Sotiriou, men i St. Gallen var den god nok. Og han krydrede det med sin sædvanlige løbevillighed og iver. Tæt på at lukke det hele til sidst. Karakter: 7

Indskiftninger:

Kom ind med 16 minutter tilbage af kampen. Karakter: UB

Blev sat ind med 11 minutter tilbage af kampen. Karakter: UB

Blev sat ind til allersidst for at holde på føringen. Karakter: UB

Der var ingen tvivl om, at der skulle spares kræfter til søndagens derby, så Solbakken gav mere eller mindre pauser til Fischer, Falk, N’Doye og Daramy. Og det lykkedes alligevel at hente en sejr med en helt ny 3-5-2-formation. Det er faktisk imponerende! Karakter: 8