Det var et af de mest ventede opgør i italiensk fodbold, da Juventus og Inter tørnede sammen i Torino søndag aften.

Men hvad der også kunne have været et brag mellem de to gange 'Christian' - Ronaldo og Eriksen - forblev lidt af en fuser. I hvert fald set med danske briller.

For mens den portugisiske superstjerne naturligvis var med fra første fløjt, så måtte den klejne fynbo tage pladsen på bænken fra start.

Christian Eriksen kom dog ind og fik en halv time i et opgør, der endte med en sikker 2-0-sejr til Juventus. Dermed ser mesterskabsdrømmen mere og mere ud til at forsvinde for Inter. B.T. fælder dom over danskeren herunder.

Christian Eriksen tog søndag aften plads på bænken, inden han blev bragt i spil efter 59 minutter. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Christian Eriksen tog søndag aften plads på bænken, inden han blev bragt i spil efter 59 minutter. Foto: MASSIMO PINCA

Karakter: 4

Åh nej, Eriksen. Ja, det kan være ubarmhjertigt at blive smidt ind i et topopgør bagud 0-1 og med en halv time igen. Specielt når ens hold nærmest ikke er på bolden, som tilfældet var for Inter i anden halvleg. Men alligevel skal det kunne mærkes på Milano-mandskabet, at Eriksen træder ind på grønsværen.

Det kunne man ikke, og danskeren fik aldrig rigtig sat et aftryk i en ellers yderst vigtig kamp for Inter, hvis de fortsat ville gøre sig forhåbninger om at blande sig om det italienske mesterskab. Og det er vel netop derfor, at man købt en mand som Christian Eriksen.

Efter 77 minutter rørte den danske kreatør for første gang på sig, da han modtog en bold lige inde i feltet og hamrede bolden mod mål.

Det var ikke verdens bedste afslutning, men den udfordrede Wojciech Szczesny i målet, og det var trods alt positivt, at det netop var Eriksen, der havde sidste fod på Inters første og nærmest eneste chance i anden halvleg.

Hele anden halvleg var faktisk en ren nedtur for Christian Eriksen og de øvrige ti Inter-spillere på banen. Men det er efterhånden ved at være grænsende til pinligt, når fynboen begynder at traske ud mod hjørneflaget. Gang på gang ryger sparket fra den danske stjerne direkte i hovedet på den forreste mand, der nemt kan afvise, hvad der ellers burde være en god mulighed for Lukaku og co. inde i boksen.

Den danske landsholdsprofil er eminent til at sparke frispark, men søndag aften var igen et eksempel på, at hjørnespark ikke er specialiteten.

Der er ved at tegne sig lidt af en skidt tendens. I de store opgør kigger Antonio Conte ikke Christian Eriksens vej. Mod AC Milan og Lazio blev det til henholdsvis 19 og 14 danske minutter. Det er for lidt for en mand, der med sit skifte blev udråbt til at skulle bære en nøglerolle på Inters mandskab.

Nicolo Barella, Marcelo Brozovic og Matias Vecino, der var de tre midtbanespillere på holdkortet til aftenens kamp, skræmmer jo ikke ligefrem, og de beviste heller ikke søndag, at de er berettiget til at være over danskeren. Men okay, hvis Antonio Conté stadigvæk mener, at Eriksens form ikke er god nok, så her et venligt råd:

Løb, Christian. Løb!