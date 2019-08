Efter en pause på knap tre måneder er verdens rigeste og mest eksponerede fodboldliga i gang igen.

Sidste sæson bød Premier League på et storspillende Manchester City-hold, der løftede det eftertragtede trofæ, Liverpool, der blev forvist til andenpladsen med kun ét nederlag over hele sæsonen, og endnu en skuffende sæson til mastodonterne fra Manchester United.

I anledningen af sæsonstarten giver B.T. Sport - stærkt flankeret af den tidligere Newcastle-dansker Peter Løvenkrands - en vurdering af, hvordan top 6-holdene fra sidste sæson kommer til at præstere i år.



Manchester City er bare et verdensklassehold med en verdensklassetræner. Længere er den ikke. I den forgangne sæson var det ligaens bedste angreb og andenbedste forsvar, og det så bare hamrende overbevisende ud med stærke spillere på alle pladser. Særligt var holdet imponerende i sin evne til at tilpasse sig forskellige taktiske dispositioner, og så er det bare Premier Leagues bredeste og mest komplette trup. Derfor er City naturligvis storfavorit til at genvinde trofæet.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »Manchester City er min favorit. Holdet har en solid stamme, og derfor har der ikke været behov for at bygge særligt meget på. Få spillere er hentet, og få er røget ud, og det kan gavne holdet. City er vildt stærke oppe foran og for stærke for mange af rækkens andre hold. Alle hold har svagheder, men det er svært at finde en her, når man ikke kender holdet indefra og arbejder med dem hver dag.«



Liverpool spillede en imponerende sæson anno 18/19, og det var uhørt, at holdet missede Premier League-titlen, når der kun blev tabt en kamp. Det var mod Manchester City, og det nederlag viste sig at være hundedyrt. Men igen i år vil Liverpool kæmpe med til det sidste om mesterskabet. Klubben har formået at holde på det meste af truppen, og derfor er det kun lidt, der skal skrues på. Ikke desto mindre virkede holdet mindre knusende i sin dominans sidste år end City, der derfor er større favorit.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »Liverpool vil kæmpe om titlen med Manchester City. Og situationen er lidt den samme. Der er få udskiftninger i truppen, og den er utrolig god. For mig er holdet stærkest i angrebet og forsvaret, især frem i banen, selvom midtbanen også er god. Liverpool spiller meget positiv fodbold, og det giver åbning bagtil. Men når man har spillere som Van Dijk, der er hurtige, store og stærke, giver det en god dækning.«



Feltets store spørgsmålstegn. Klubben kan takke en eminent Eden Hazard, der lavede 16 mål og 15 målgivende afleveringer i 37 kampe, for tredjepladsen i fjor. Nu er han væk. Det efterlader et stort hul hos Chelsea. Christian Pulisic blev hentet i vinter som noget, der minder om en erstatning, men han har ikke vist samme niveau i løbet af sin korte karriere. Og så har Chelsea fået ny træner, klubikonet Frank Lampard, som ikke meget trænererfaring har. Derfor er der for meget usikkerhed omkring klubben til, at holdet kan kæmpe med om de helt sjove pladser.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »Chelsea bliver bundproppen af de seks hold, der nævnes her. Tabet af Eden Hazard og klubbens transferkarantæne gør det svært for Chelsea, og det bliver en rigtig svær sæson. Det er et kæmpe problem for klubben. Jeg ved godt, at Frank Lampard er kommet til og formentlig kan gøre et godt stykke arbejde. Han har spillet på meget højt niveau, men han skal finde sin vej og er relativt uprøvet. Og så er deres trup også smal og ikke så stærk, hvis man skal sammenligne med de andre hold. Får de et par skader gennem sæsonen, får de store problemer.«



Tottenhams sæson anno 18/19 var imponerende, især i kraft af holdets Champions League-finale. I Premier League var det mere blandet, og London-klubben var den top 6-klub, der tabte suverænt flest kampe (13). Til gengæld har Tottenham et komplet hold og været en stabil del af top-4 over de seneste fire Premier League-sæsoner. Og så er holdet godt besat på langt de fleste pladser på banen og i besiddelse af en herre ved navn Harry Kane, som er garant for mange mål. Selvfølgelig er det store spørgsmål, om Christian Eriksen forlader klubben eller ej.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »Tottenham har holdt på de samme spillere mange år i træk. Men jeg tror ikke, at de er stærke nok til at kæmpe med Man City og Liverpool. De kommer nok til at forsøgte at hægte sig fast på dem, samtidig med at de skal holde United og Arsenal væk fra sig. Det er dog et stærkt hold, der helt sikkert vil kæmpe om top-3. Tottenham er stærke fremad. Deres midtbane er stærk, men jeg synes ikke, at deres forsvar er ligeså godt som deres angreb, selvom de har været mere dominerende end Arsenal og Manchester United de senere år.«



Arsenals offensiv ser spændende ud. Når man tæller spillere som Lacazette, Aubameyang og nytilkomne Nicolas Pépé, der er klubbens dyreste indkøb i historien, kan man kun slikke sig om munden. Det kommer til at gå hurtigt, og der er stadig målgaranti. Det vil holdets forsvar desværre også sørge for. Bagkæden ser ud til at være Arsenals store akillessene​ (igen i år!), og der bliver sandsynligvis lukket en del mål ind. David Luiz og Kieran Tierney er kommet til, mens Laurent Koscielny er smuttet, men det er formentlig ikke nok til at rette op på det skrantende forsvar.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »Arsenal har altid været et hold, der er tæt på top-3 eller top-4. Men de seneste år har deres transfers ikke været på samme niveau som f.eks. Liverpool og Citys, og derfor tror jeg, at vi ser Arsenal kæmpe med hold som Tottenham og United. Der har altid været offensiv og positiv fodbold i Arsenal, men deres defensiv har været svækket i de senere år. Lige nu er deres svaghed forsvaret, men de skal nok score en masse mål.«



Manchester United er ikke, hvad klubben har været. Sidste sæson var endnu en hård en af slagsen. Men i sommer har klubben valgt at investere rekordmange penge i en forsvarsspiller ved at hente Harry Maguire fra Leicester for et sted mellem 650-700 mio. kr., og han er måske den forsvarsgeneral, United har kigget efter. Til gengæld mangler der noget kreativ friskhed frem i banen på et hold, der spillede en anelse stereotypt i den forgangne sæson. Desuden har Romelu Lukaku forladt klubben, uden at han bliver erstattet. Kommer sandsynligvis ikke i top-3.



B.T.s vurdering:

Løvenkrands: »United har et stort stykke arbejde, der skal gøres. De kommer ikke til at kæmpe med om mesterskabet. Sæsonen afhænger af, hvorvidt Paul Pogba bliver eller ej. Han er afgørende for holdets ageren frem i banen. Til gengæld er købet af Maguire godt. Holdet har haft brug for en ny midterforsvarer, og de bliver styrket med ham, både offensivt og defensivt. Men for mig ser det stadig lidt rodet ud.«



