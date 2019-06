En slovak, en græker, en senegaleser, en finne, to polakker og fem danskere udgør ifølge B.T. Sport Årets Hold i Superligaen.

Sæsonen lakker kraftigt mod ende, og det er tid til at gøre status og få udpeget de 11, der skilte sig ud i løbet af en lang sæson.

Otte af sportsredaktionens journalister har hver sat deres årets hold, og ud af disse forskellige konstellationer er B.T. Sports officielle 'Årets Hold' blevet til.

Målmand

Kamil Grabara, AGF (6 ud 8 stemmer)

Den polske Liverpool-lejesvend skulle ikke bruge mere end en halvsæson på at overbevise Superligaen om sine store kvaliteter. Den lange og meget selvsikre keeper fik reddet mange point hjem til David Nielsens drenge og gjorde, at de succes-tørstende AGF-fans i en overgang begyndte at drømme om Europa.



(Boblere: Sten Michael Grytebust og Jesper Hansen)

Højre back

Peter Ankersen, FC København (8 ud af 8 stemmer)

Der var absolut ingen tvivl hos B.T. om, at højrebacken på årets hold tilhører Peter Ankersen. FCK'eren, der med 99 procents sikkerhed skifter til en udenlandsk klub i transfervinduet, har været afgørende for kollegaerne Robert Skov og Dame N'Doyes mange scoringer.

Centralt forsvar

Denis Vavro, FC København (5 ud af 8 stemmer)

Den hårdføre slovak fik mast sig ind på holdet i kraft af sin kontante forsvarsstil (her skal man nok nok se bort fra sæsonens tre sidste kampe). 23-årige Vavro er modnet meget under Solbakkens ledelse, og mon ikke større ligaer snart hiver i ham?

Centralt forsvar

Alexander Scholz, FC Midtjylland (5 ud af 8 stemmer)

Hjemvendte Alexander Scholz har i denne sæson overstrålet sine kollegaer i FCM-defensiven. Han er en moderne midterforsvarer, der kan fighte samtidig med, at han ikke har noget imod at have bolden på fødderne. Og så var han iskold, da pokalfinalen skulle afgøres. En nøglespiller på Heden.



(Boblere: Jeppe Tverskov, Erik Sviatchenko, Andreas Bjelland, Victor Nelsson)

Venstre back

Nicolai Boilesen, FC København (5 ud af 8 stemmer)

Lykken er vendt for Nicolai Boilesen efter et hav af skader og en bitter sidste tid i Ajax, og nu er han på vej til at ramme den form, der gjorde ham til fast mand på landsholdet og til en eftertragtet spiller i de store ligaer. Har taget masser af ansvar på FC Københavns mesterhold.



(Boblere: Jesper Lauridsen, Casper Højer)

Højre kant

Robert Skov, FC København (8 ud af 8 stemmer)

Der var ikke så meget at rafle om - Robert Skov er selvfølgelig selvskreven til Årets Hold. Den sindige jyde, hvis venstreben er på NATOs liste over masseødelæggelsesvåben, har nok haft superliga-historiens bedste individuelle sæson, hvilket uhørte 29 scoringer fra en kantposition vidner om.

Central midtbane

Carlos Zeca, FC København (6 ud af 8 stemmer)

Den ubestridte alfa-hannen på FC Københavns hold har fået københavnerne til at glemme Thomas Delaney for en stund. Den græske anfører er brutalt velovervejet i alt, hvad han foretager sig, og så tackler han igennem, så det smælder i hele Region Hovedstaden.

Central midtbane

Joni Kauko (6 ud af 8 stemmer)

Hvem havde lige set Joni Kauko ende på Årets Hold, da han for et par sæsoner siden gled ind og ud af Randers' nedrykningstruede hold? Men med friheden på Esbjergs midtbane boltrer 'den finske Messi' sig som en perserkat i sand. Han er anisgtet udadtil på de vestjyske bronzevindere.

(Boblere: Rasmus Falk, Lasha Parunashvili, Jakob Poulsen)

Venstre kant

Andreas Skov Olsen, FC Nordsjælland (8 ud af 8 stemmer)



På B.T.'s Årets Hold bliver Andreas Skov Olsen smidt ud på en lidt uvant plads på venstrekanten. Men det kan superligaens komet, der suverænt blev stemt ind på holdet, også sagtens håndtere. Teenageren har med sine mange og spektakulære scoringer revet bukserne af Superligaen.

(Boblere: Lucas Andersen, Saba Lobjanidze)

Angriber

Dame N'Doye, FC København (8 ud af 8 stemmer)

Mange rynkede på næsen, da Ståle Solbakken hev den aldrende senegaleser tilbage i FCK-folden. I dag er næserne rynkefri, for gamle N'Doye er i dag nærmest bedre end i sit første danske ophold. En rollemodel for sine unge københavnske holdkammerater, og der stadig ikke mange forsvarsspillere, der vinder en fysisk duel mod 'Damen'.

Angriber

Kamil Wilczek, Brøndby (5 ud af 8 stemmer)

I en turbulent og hektisk sæson for Brøndby har den polske angriber holdt snuden i målsporet. Hvordan havde det ikke set ud for Brøndby, hvis ikke Wilczek havde været iskold i sine afslutninger i nøglekampe som 'grundspilsfinalen' i Horsens eller 'Europa-braget' i Odense?

(Boblere: Simon Hedlund)