Kaster man et blik Rosenborgs danske anfører, Mike Jensen, så er det ikke ligefrem smilet, der skinner igennem hos ham.

For midt i en resultatmæssig krise for den norske storklub, så kan han også se sin gode ven og holdkammerat helt ude i kulden.

Nicklas Bendtner er ikke i nærheden af spilletid, og på Lerkendal-anlægget i Trondheim er fornemmelsen den samme hele vejen rundt: Bendtner er færdig i klubben.

Og selvom Mike Jensen ikke ønsker at komme nærmere ind på sin holdkammerats situation, så er det noget, der påvirker ham.

»Som ven... Så er det hårdt at se ham sådan,« siger anføreren med en alvorlig mine til B.T. efter tirsdagens træning og fortsætter:

»Det er ikke noget, der som sådan påvirker os spillere i dagligdagen, men som ven – og så glad som jeg er for Nicklas – er det hårdt at se den situation, han er endt i.«

31-årige Mike Jensens venskab med den danske stjerneangriber går da også mange år tilbage.

Faktisk spillede de to overfor hinanden i ungdomsårene, hvor Mike Jensen repræsenterede BK Rødovre, mens Nicklas Bendtner tørnede ud for Tårnby Boldklub.

Danske Mike Jensen er anfører i Rosenborg BK. Han har været i klubben siden 2013.

Senere blev de venner på ungdomslandsholdene, inden Nicklas Bendtner i 2017 ankom til Trondheim i Norge. Her blev forholdet blot tættere, og de to danskere ses også ofte sammen.

Og derfor er det også en speciel situation for Mike Jensen, der blot kan se til, mens hans gode ven er lagt på is af cheftræner Eirik Horneland, der kom til klubben forud for denne sæson.

Til tirsdagens træning var humøret ellers højt, da der blandt andet blev spillet fodtennis. De to danske venner var på hold sammen og vandt da også kampen i to sæt.

Men smilene blev hurtigt vendt til et mere alvorligt udtryk hos begge spillere, da de forlod træningsanlægget.

Nicklas Bendtner har ikke spillet en kamp i Rosenborg-trøjen siden den 28. april, og mere og mere tyder på, at han har spillet sin sidste kamp for klubben.

Hverken Nicklas Bendtner eller Eirik Horneland ønsker fortsat at stille op til interview om situationen.

Sådan så det ud i december, da Nicklas Bendtner (tv.) og Mike Jensen kunne fejre den norske pokaltitel.

Sportsdirektør i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, havde mandag også meget lidt at sige om klubbens danske stjerne.

»Jeg synes, Nicklas (Bendtner, red.) tager det hele professionelt på trods af, at han har oplevet nogle udfordringer i tiden hos os. Og så tager han også den nuværende situation på en god måde.«

Rosenborg har skuffet fælt i denne sæson, hvor de efter ni kampe blot har skrabet ni point sammen i Eliteserien. De forsvarende mestre gennem de sidste fire år roder derfor også rundt i bunden af ligaen.

Onsdagens opgør mod Tiller spilles klokken 18.00.