Udstødt. Uønsket. Smidt på porten. Til sommer er det slut for Nicklas Bendtner i den norske klub Rosenborg.

Det lå ellers ikke i kortene, at det skulle ende på den måde, efter det hele begyndte som lidt af et eventyr. Faktisk var den perfekte plan tilbage i 2017 lagt klar. Bendtners karriere skulle kickstartes i Norge, inden han skulle sælges videre. Drømmen er nu forvandlet til et mareridt.

Dette er fortællingen om fodboldspilleren Nicklas Bendtners tid i Rosenborg - tur/retur. Og den begynder i den norske provinsby Trondheim en martsdag i 2017.

»Det var en sensation uden lige, da han blev annonceret. Nærmest et chok for alle. Der har været mange store her, men Bendtner er den klart største stjerne. Det var lidt ufatteligt, at han skulle komme her.«

Bendtner - Trondheim tur/retur Denne artikelserie fortæller historien om Nicklas Bendtners tid i den norske klub Rosenborg. Om ankomsten, genrejsningen og senest den store nedtur, der førte til, at han til sommer er fortid i klubben.

Sådan lyder det fra den mangeårige norske sportsjournalist Birger Løfaldli, der i dag er fodboldkommentator på Trondheims lokale avis, Adresseavisen. Her følger han Norges mest vindende fodboldklub, Rosenborg BK, tæt.

B.T. møder ham en mandag formiddag lige ude foran Rosenborgs lille klubhus, hvor han så ofte kommer. Vi sidder i solen og drikker en kaffe i helt rolige omgivelser. Imens render Nicklas Bendtner, Mike Jensen og resten af Rosenborg-holdet og træner lidt længere oppe ad vejen.

Næsten 27 måneder er gået, siden det famøse skifte blev annonceret, og meget er sket i mellemtiden for den danske angriber. Alligevel husker de lokale tilbage på dagen, som var det i går.

Da Bendtner ankom i marts 2017, eksploderede det nemlig. De sociale medier kogte over, og Rosenborgs hjemmeside gik ned. Begejstringen for Nicklas Bendtners ankomst var enorm.

Nicklas Bendtner blev officielt præsenteret den 8. marts 2017 på et pressemøde i Marbella, hvor Rosenborg var på træningslejr. Her ses han med sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye, der havde en stor andel i skiftet. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicklas Bendtner blev officielt præsenteret den 8. marts 2017 på et pressemøde i Marbella, hvor Rosenborg var på træningslejr. Her ses han med sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye, der havde en stor andel i skiftet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For der var ingen, der havde luret den. Der var ingen medier, der havde opsnappet, hvad der skete. Kun en håndfuld vidste faktisk, at der blev arbejdet i kulissen. Og at underskriften til sidst blev sat på en treårig kontrakt.

Formanden for klubbens officielle fangruppe, Kjernen, husker også dagen tydeligt:

»Sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye ringede til mig en time inden, de blev offentliggjort. 'Han skal genstarte karrieren her’, sagde han. Det var stort,« fortæller Espen Viken, mens lyset stråler ud af øjnene på ham.

Fanformanden sidder lige uden for en kaffebar midt inde i centrum af Trondheim. Sammen med sin kone og fem børn tilbringer han meget af sin tid på gaderne i byen, hvor han ofte støder på Nicklas Bendtner.

De fik mig overbevist om, at det var det rigtige valg for mig personligt. Nicklas Bendtner

»Vi fik en mulighed for at have en spiller, der egentlig kunne være alt for god til at være her, og det lød som en perfekt løsning. 'Wow', tænkte vi bare,« siger han, inden han smilende tager en slurk af sin cappuccino.

Men hvordan lykkes det for en klub som Rosenborg at hente et så stort navn som Nicklas Bendtner?

Faktisk begyndte det hele lidt som en joke.

Efter danske Christian Gytkjær forlod klubben, manglede Rosenborg en angriber, og jagten var gået i stå. Lige indtil Rosenborg-anfører Mike Jensen prikkede daværende cheftræner Kåre Ingebrigtsen på skulderen.

Nicklas Bendtner nåede at spille 15 kampe og score to mål for Championship-klubben Nottingham Forest. Foto: Carl Recine Vis mere Nicklas Bendtner nåede at spille 15 kampe og score to mål for Championship-klubben Nottingham Forest. Foto: Carl Recine

»Han kom hen til mig og sagde: ’Du må prøve at få Bendtner ud af Nottingham.' Han sagde det lidt for sjov, men der var også en undertone af, at Mike rent faktisk mente, at vi burde forsøge,« fortalte den norske træner til B.T., kort efter handlen kom på plads.

Kåre Ingebrigtsen grinede lidt. Men han kunne alligevel ikke få idéen ud af hovedet. Det kunne sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye heller ikke, og sammen besluttede de sig til sidst for at give det et skud.

»Det værste, der kunne ske, var, at vi ville få et nej. Og vi besluttede os for at arbejde på det, indtil vi enten fik et klart nej eller et klart ja,« forklarede Ingebrigtsen dengang.

Ved det lille bord foran klubhuset sidder sportsjournalist Birger Løfaldli med et seriøst udtryk bag sine solbriller. Han tænker og overvejer sit svar. For hvordan blev Nicklas Bendtner overbevist om, at Rosenborg var klubben for ham?

Kåre Ingebrigtsen spillede en stor rolle, da Nicklas Bendtner traf beslutningen om at skifte til den norske storklub. Foto: VINCENT WEST Vis mere Kåre Ingebrigtsen spillede en stor rolle, da Nicklas Bendtner traf beslutningen om at skifte til den norske storklub. Foto: VINCENT WEST

»Det var en kombination af to ting. Rosenborg havde efter norske standarder fået bygget en god og stærk økonomi op. Og så også den situation, som Bendtner karrieremæssigt stod i.«

Den store danske angriber spillede på det tidspunkt i den engelske Championship-klub Nottingham Forest uden den store succes.

Klubben skiftede træner undervejs, og han ville ikke bruge Bendtner. Faktisk ville klubben også gerne af med en løntung spiller som danskeren. Dér overvejede han, om det var tid til at sige stop.

Det fortalte Bendtner selv om i Rosenborgs podcast tilbage i april.

Pressen var mødt talstærkt op i Marbella i Spanien forud for Bendtners første træning med sin nye klub. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pressen var mødt talstærkt op i Marbella i Spanien forud for Bendtners første træning med sin nye klub. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Rosenborg kom ind i billedet på et tidspunkt, hvor jeg tænkte på, om jeg skulle fortsætte eller stoppe. Jeg snakkede selvfølgelig med min familie, venner og min agent, men også meget med Kåre og Stig Inge.«

»De fik mig overbevist om, at det var det rigtige valg for mig personligt. Og også det rigtige valg for at kunne gøre det, jeg elsker - at spille fodbold.«

Forhandlingen stod på i tre uger, inden Kåre Ingebrigtsen og Stig Inge Bjørnebye til sidst mødtes med Nicklas Bendtner og hans agent, Ivan Marko Benes, på en restaurant i Indre København. På dét møde og møderne forinden havde Bendtner en enormt god følelse omkring de to, har han forklaret.

Nicklas Bendtners lejr og Rosenborg havde nemlig en helt klar plan for den danske stjerne. En plan, der på alle måder ville gavne begge parter.

