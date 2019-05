En øjeblikkelig succes. Sådan kan Nicklas Bendtners start i Rosenborg nemt beskrives.

For selvom den store danske angriber i en lang og trist periode ikke slog igennem for klubber som Juventus, Wolfsburg og Nottingham Forest, så skete der med det samme noget i det norske.

I sin debut brillerede han med en smart assist, inden han i sin ligadebut også kom på tavlen. I kampen efter blev det til endnu en scoring. Folket i Trondheim var ellevilde med manden, de nu med egne øjne kunne se som en vaskeægte superstjerne.

»Allerede efter de første par kampe var Bendtner super populær. Og der gik ikke længe, før han klart overgik skistjernen Petter Northug som Trondheims største kendis. Og det siger lidt, fordi han er altså kæmpe heroppe,« siger den norske fodboldkommentator på Adresseavisen Birger Løfaldli.

Bag hans lidt kolde og seriøse ydre gemmer sig en journalist, der ved, hvad han snakker om. På Lerkendal-anlægget i Trondheim har han fulgt Nicklas Bendtner og Rosenborg tæt.

Han svarer velovervejet men sikkert på B.T.s spørgsmål, inden vi sammen går op for at se den sidste del af Rosenborgs mandagstræning.

Nicklas Bendtner spotter man hurtigt. Han virker på og veloplagt, mens han dirigerer flere af sine holdkammerater under en øvelse.

Nicklas Bendtner viste sig med det samme at blive en gevinst for Rosenborg. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Nicklas Bendtner viste sig med det samme at blive en gevinst for Rosenborg. Foto: GEORGI LICOVSKI

Birger Løfadli føgler interesseret med, mens han tænker tilbage på danskerens gode første sæson i klubben.

»Han var vigtig uden for banen, fordi han tiltrak folk og skabte meget opmærksomhed, men han var også vigtig på banen. Man spillede ham rigtigt, og holdet spillede godt. Han havde et mål om at rette op på sin karriere, og det så ud til at lykkes.«

Den øjeblikkelige succes i første sæson var også noget, der fik smilet frem hos cheftræner Kåre Ingebrigtsen og sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye. Det tegnede godt.

For planen, der blev lagt på restauranten i Indre København, var helt klar.

Det er ikke så tit, der er noget, der berører mig, men da jeg løb ind på banen, fik jeg et sus i kroppen, som man sjældent oplever. Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner skulle blive topscorer i Eliteserien i sin første sæson, komme tilbage på det danske landshold, blive en del af VM-truppen - og så sælges videre.

Det forklarer Stig Inge Bjørnebye over for B.T., da vi fanger ham på sidelinjen efter mandagens træning. Delen om at sælge ham videre forklarer han ikke eksplicit, men det er ikke svært at forstå, hvad han mener. Det var planen.

Men hvordan vendte den danske angriber ‘tilbage fra de døde’ så hurtigt?

Ude foran kaffebaren i midten af Trondheim slår fanformand Espen Viken armene ud til siden og kigger rundt.

Foto: FREDRIK HAGEN Vis mere Foto: FREDRIK HAGEN

»Det her,« siger han og fortsætter:

»Når du er så stor i Danmark og enten er hadet eller elsket, så er det at være i Danmark en krævende øvelse, tror jeg. Men her i Trondheim? Det er noget helt andet. Han har hygget sig, fisket og haft besøg af sin søn. Han har været en stor fornøjelse heroppe.«

Og Nicklas Bendtner virkede også som en mand i balance i den norske provinsby. Det fortalte han om i et stort interview med Euroman.

Rosenborg var bare en anden slags klub, en anden by og en helt anden tilværelse, hvor det i langt højere grad handlede om sammenhold og laksefangst frem for natteliv og fest og farver.

Og det var lige præcis det, der skulle til, for at det igen kunne fungere for Bendtner. Det forklarer sportsjournalist Birger Løfadli tilbage foran klubhuset, hvor døren står pivåben. Præcis som den altid gør.

»Det er en anderledes klub sammenlignet med mange andre. Alle træninger er åbne, klubhuset er åbent, og det hele er bare mere nede på jorden. Det passede ham godt på det tidspunkt. Det hjalp ham og har været årsagen til succesen, hvis du spørger mig.«

Og det første første år i klubben endte da også med at være én lang succeshistorie. Og i august fik han efter knap to år så også comeback på det danske landshold.

Dermed var det første flueben i den store plan sat. Og faktisk var det også det største flueben af dem alle.

I november fik Nicklas Bendtner så slået fast, at han var tilbage på det danske landshold, da han i VM-kvalifikationskampen mod Irland scorede til 5-1 på straffespark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere I november fik Nicklas Bendtner så slået fast, at han var tilbage på det danske landshold, da han i VM-kvalifikationskampen mod Irland scorede til 5-1 på straffespark. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg var rigtig, rigtig glad for at være tilbage på landsholdet. Det var noget, jeg havde kæmpet rigtig meget for. Og jeg tror, alle danskere ved, hvor meget landsholdet betyder for mig, og hvor stor en værdi det har i mit liv,« fortalte Bendtner for nylig i Rosenborgs egen podcast.

I sit comeback i den rød-hvide trøje blev han skiftet ind med et lille kvarter igen i VM-kvalifikationskampen mod Polen. Og det var til stående ovationer fra publikum i Parken. Han var tilbage, hvor han ville være.

»Det er meget sjældent, at jeg mærker sådan noget. Det er ikke så tit, der er noget, der berører mig, men da jeg løb ind på banen, fik jeg et sus i kroppen, som man sjældent oplever,« sagde han efter kampen.

Og i Rosenborg beviste han så også, at han kan gøre en forskel på den internationale scene. Det kom til udtryk, da de i august 2017 slog Ajax Amsterdam over to kampe i Europa League.

Den danske angriber spillede også en stor rolle, da Roenborg besejrede Ajax Amsterdam i Europa League tilbage i august 2017. Foto: OLE MARTIN WOLD Vis mere Den danske angriber spillede også en stor rolle, da Roenborg besejrede Ajax Amsterdam i Europa League tilbage i august 2017. Foto: OLE MARTIN WOLD

»Ingen fans glemmer kampene mod Ajax. Det var der, vi toppede. Og Bendtner? Han var outstanding,« fortæller fanformand Espen Viken med stor begejstring.

Og da året var omme, kunne Bendtner så igen finde kuglepennen frem og hakke af. Nu kunne han også kalde sig topscorer i Eliteserien med sine 19 scoringer.

Udover det blev det til et norsk mesterskab, årets mål i norsk fodbold, en nominering til årets spiller, en plads på årets hold og som nævnt et comeback på det danske landshold.

Det hele gik efter planen, og nu manglede der blot et enkelt flueben:

En udtagelse til VM.

Men hakket kom aldrig, og det blev vendepunktet, der startede en massiv nedtur for Nicklas Bendtner.

