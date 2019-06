Så kom dagen, mange har ventet på.

Dagen, hvor Champions League-finalen anno 2019 afvikles.

Det sker her i Madrid, hvor gaderne allerede er fyldt godt op med engelske tilhængere.

Men også den spanske presse er spækket med Champions League-optakt.

Miraklernes kamp: Champions League-finalen mellem Tottenham og Liverpool får ordene »fra mirakel til titel« i dagens udgave af AS. Og det er lidt af et mirakel for begge hold at stå i finalen. Liverpool leverede et helt usandsynligt comeback i semifinalen mod Barcelona, mens Tottenham var tæt på at ryge ud til både Manchester City og Ajax Amsterdam.

Eriksens klasse: Det skriver sportsavisen AS lørdag, da den kårer danskeren som den meste talentfulde spiller på Tottenham-holdet. »Bedre tæt på feltet end til at organisere spillet. Han er sensationel med bolden i fødderne og meget komplet,« skriver avisen, der også påpeger hans evner til at bringe modstanderen ud af balance. Samtidig vurderer AS, at Tottenhams to største stjerner er danskeren og Harry Kane.

Pogba foran Eriksen foran Pjanic: Hvis Zinedine Zidane ikke får fingrene i franske Paul Pogba eller Christian Eriksen, vil Real Madrid forsøge at hente Juventus-stjernen Miralen Pjanic. Egentlig vil Zidane helst hente Pogba til Madrid, men transferen virker svær at realisere lige nu. Hvis det både glipper med ham og Eriksen, som egentlig ikke er Zidanes eget ønske, kan Pjanic blive et emne, skriver AS.

Real Madrid-dominansen er slut: Når der spilles finale i Madrid lørdag, betyder det også, at der skal findes en ny vinder af Champions League. De seneste tre udgaver er vundet af Real Madrid, hvilket betyder at klubben må vige Champions League-tronen efter 1099 som forsvarende Champions League-vinder, skriver både Marca og AS.

Aldrig før har det spanske politi været så massivt til stede i forbindelse med en sportsbegivenhed som ved årets Champions League-finale. Foto: David Fernandez Vis mere Aldrig før har det spanske politi været så massivt til stede i forbindelse med en sportsbegivenhed som ved årets Champions League-finale. Foto: David Fernandez

Brasiliansk profil ser ud til at være klar: Angriber Roberto Firmino ser ud til at være i stand til at kunne spille dagens finale, melder Marca. Liverpool-spilleren er ifølge træner Jürgen Klopp klar til finalen, selvom han ikke vil afsløre, om han bliver en del af startopstillingen. Hos Tottenham har der været meget snak om, hvorvidt angrebsstjernen Harry Kane ville blive klar. Det er han, men Pochettino holder også sine kort tæt ind til kroppen i forhold til, hvorvidt anføreren starter på banen.

Klopp er ikke uheldig: Lørdag er det tredje gang, at Liverpool-træneren står i spidsen for et hold, der skal spille en Champions League-finale. Den første gang var med Borussia Dortmund i 2013, hvor klubben tabte til Bayern München. Sidste år stod Klopp igen i finalen, men der tabte Liverpool til Real Madrid. Taber han lørdag, kan han blive den anden træner i historien, der taber tre Champions League-finaler. »Jeg tror ikke, at jeg har været uheldig i min karriere,« siger Klopp ifølge AS.

Største setup i historien: Der er aldrig før blevet mobiliseret så mange betjente til en sportsbegivenhed i Spanien. Nogensinde. Det skriver Marca, der forklarer, at de mange tilrejsende fans har fået det spanske politi til at forberede det største sikkerhedsmæssige setup i politiets historie. Allerede lørdag aften var de mange betjente på arbejde, da mange områder i midten af Madrid var afspærret. For bare at komme ind til dagens finale på Wanda Metropolitano skal de mange fans gennem tre sikkerhedsforanstaltninger.

Falske billetter i omløb: UEFA advarer fans mod falske billetter, der sælges til lørdagens finale. Ifølge Marca er der tilhængere, som er villige til at betale op mod 12.000 € (knap 90.000 kr.) for en billet. Der er rigtig mange på udkig efter billetter. Mange tal florerer i de spanske medier, men det ser ud til, at der er mindst 20.000 fans, som er taget til Madrid uden billetter til kampen.