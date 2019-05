En Champions League-finale uden spanske hold.

Sidst det skete var i 2013, da Bayern München og Borussia Dortmund dystede om CL-titlen. Siden er trofæet altid havnet i Spanien, men det gør det ikke i år, selvom finalen spilles i Madrid.

De spanske medier dækker selvfølgelig finalen tæt, selvom tilstandene i især Real Madrid også fylder.

Fans i massevis: Der ventes op mod 100.000 engelske fans i Madrid i forbindelse med finalen, der spilles mellem Liverpool og Tottenham. Der meldes om, at 95 pct. af alle hotelværelser er optaget, og fansene fylder da også i gaderne her i Madrid. Der er især mange Liverpool-trøjer.

Mange fans er allerede kommet til byen, hvor man blandt andet kan få taget et billede med Champions League-trofæet. Foto: Emilio Naranjo Vis mere Mange fans er allerede kommet til byen, hvor man blandt andet kan få taget et billede med Champions League-trofæet. Foto: Emilio Naranjo

Sikkerheden kan blive et problem: 4.700 politifolk er allerede på plads i Madrid i forbindelse med Champion League-finalen. De patruljerer rundt ved stadion, de opstillede fanzoner og andre vigtige punkter rundt i byen. Spanien er en populær feriedestination for briter, og blandt andet badebyen Benidorm har oprustet sikkerheden, hvor der vil være tre gange så mange politifolk som vanligt.

Festligheder i Madrid: Der er opstillet to fanzoner i byen, så holdene hver har deres tilholdssted. Blandt andet kan man også komme og se Champions League-trofæet inde i byen, der i dagens AS bliver kaldt for »den europæiske fodbolds epicenter« i disse dage.

Tottenhan-stjerne er klar: Spurs-profilen Harry Kane melder, at han er klar til finalen og ikke kan vente med at spille. Det er ikke sikkert, om han vil være en del af startopstillingen, men stjernens udmeldinger fylder en del i dagens udgave af den madrilenske sportsavis Marca.

Liverpool-holdet ankommer til Madrid: Fredag ankommer Liverpool til den spanske hovedstad. Planen er, at holdet tager forbi hotel Hilton Madrid Aeropuerto, hvor holdet skal bo, skriver AS. Dernæst står den på træning på Estadio Wanda Metropolitano. Tottenham ankom derimod allerede i onsdags.

Madrid-anfører bekræfter ægteskab med Real: Anfører Sergio Ramos har de seneste dage været rygtet til Kina, hvor en enormt lukrativ kontrakt var klar. Men torsdag affejede han alle rygter ved et pressemøde, hvor han sagde, at han vil slutte karrieren i Madrid, og at han ville spille gratis for hovedstadsklubben. Det er dagens største historie og forsidestof hos både AS og Marca.

»Hazard-galaxen«: Sådan skriver Marca om den belgiske stjerne Eden Hazard, der ventes at blive offentliggjort som Real Madrid-spiller i de kommende dage. Det er der bred enighed om i de spanske medier.

Står Pogba i vejen for Eriksen-skifte?: Ifølge AS håber den franske stjerne Paul Pogba på et tegn fra Real Madrid om en kommende transfer. AS skriver, at Pogbas agent Mino Raiola og Manchester United kan stå i vejen for handlen, men ifølge B.T.s oplysninger fra journalisten Frederic Hermel, er Pogbas økonomiske krav problemet. Eriksen er plan B, og du kan læse historien her.

Tidligere Real Madrid-profil får fængselsdom: Raúl Bravo, der har spillet i Real Madrid, er anklaget for at være hjernen bag et netværk af fixede kampe i Spanien. Han har modtaget en betinget fængselsdom. Andre tidligere spillere som Carlos Aranda, Borja Fernández og Iñigo López er angiveligt også medvirkende.