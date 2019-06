»»Det er kun idioter, der mener, at Jürgen Klopp ikke har været en succes i Liverpool«.

Det siger fodboldeksperten Morten Bruun om Liverpools succestræner.

Inden lørdagens Champions League-brag har den tyske manager ikke vundet en eneste titel i sin tid i Liverpool.

Alligevel er han ultra-populær, bl.a. fordi han har genskabt et konkurrencedygtigt hold. Som lørdag spiller sin anden Champions League-finale i træk.

Det er nærmest et symbiotisk forhold mellem Klopp og Liverpool. Morten Bruun, fodboldekspert.

»Klopp har formået at skabe et hold, der er i konstant fremgang i den tid, han har været i klubben. Det kulminerede jo i denne her sæson, hvor man må sige, at det er hjerteskærende, at de ikke vinder Premier League,« siger Morten Bruun om Liverpool, der endte et sølle point efter mestrene Manchester City.

Liverpool har kun tabt en Premier League-kamp i sæsonen, men det var ikke nok til at kalde sig engelske mestre.

Klopp er i gang med sin fjerde sæson som manager for Liverpool, og han har formået at få klubben til igen og igen at levere, selvom de store titler er udeblevet.

»Jürgen Klopp har skabt et formidabelt fodboldhold med et dominerende udtryk,« siger Morten Bruun.

Jürgen Klopp har taget Liverpool med storm, erkender Morten Bruun. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Jürgen Klopp har taget Liverpool med storm, erkender Morten Bruun. Foto: PAUL ELLIS

»Liverpool var vanvittigt dominerende i 70-80'erne. Det er den historik, man bliver stillet op imod. Uanset om man vil det eller ej. Der var de sindssygt dominerende i deres udtryk, det var lige før, at de ikke engang lod andre have kuglen.«

På den måde har han skabt et fodboldhold, der afspejler byens fans. Tyskeren, der er kendt for at være en humørbombe af de større, er på en måde blevet inkarnationen af, hvad Liverpool er.

»Det er nærmest et symbiotisk forhold mellem Klopp og Liverpool. Jeg kan garantere dig for, at du kan tilbringe 24 timer i byen uden at finde en fan, der vil sige noget ufordelagtigt om Klopp. Det er vildt, som han har taget klubben med storm,« fortæller Morten Bruun om Jürgen Klopp, der har været god til at tilpasse sig Liverpools historie og fortælling.

Og så er han bare svær ikke at holde af, erkender Morten Bruun.

Jeg tror, at han er for smart til at udtale sig kritisk om Liverpool, men jeg tror også, at han elsker klubben virkelig, virkelig, virkelig meget. Morten Bruun, fodboldekspert, om Jürgen Klopp.

»Han er bare likeable,« siger han, men forklarer også, at Klopp har været meget bevidst om at charmere klubbens tilhængere.

»Klopp har også været bevidst, næsten til ulidelighedens grænse, om de her signaler, og hvad Liverpools fans kan lide at høre, historiens betydning, det at være fra Liverpool. Han har virkelig læst på lektien, og han har jo ikke ytret en sætning, som Liverpool-tilhængerne ikke har lappet i sig.«

Efter 3-1 nederlaget til Real Madrid i fjor får Liverpool altså en chance mere for at løfte det prestigefyldte trofæ, når holdet møder Tottenham og Christian Eriksen.

Skal man tro Morten Bruun er Jürgen Klopp en mand, som er at finde i Liverpool mange år endnu.

»Jeg tror, at han er for smart til at udtale sig kritisk om Liverpool, men jeg tror også, at han elsker klubben virkelig, virkelig, virkelig meget,« siger Morten Bruun.

»Det er hele Liverpools fortælling, han genskaber, når han åbner munden. Det er både klogt og sympatisk.«

Det er muligvis meget sagt at kalde Klopp for en Liverpool-legende. Men tyskeren har potentiale for at blive det, og det begynder med en Champions League-sejr i aften mod Tottenham.

Et trofæ, som Liverpool sidst vandt i 2005.