Op mod 100.000 fodboldfans.

Så mange forventes i Madrid op til lørdagens Champions League-finale, der spilles lørdag kl. 21.

Selvom de lokale formentlig ikke glæder sig helt ligeså meget som til de foregående finaler - hvor Real Madrid har vundet fire af de seneste fem - er der forberedt mange aktiviteter for de tilrejsende fodboldfans, der fylder meget i gadebilledet her i Madrid. Byen er blevet kaldt »den europæiske fodbolds epicenter« i disse dage af den lokale avis AS.

Hver af holdene, Liverpool og Tottenham, får nemlig deres egen fanzone, der allerede er åben her dagen inden Champions League-finalen.

Der er sat mange forskellige aktiviteter op i Madrid forud for Champions League-finalen, der spilles lørdag. Foto: Emilio Naranjo Vis mere Der er sat mange forskellige aktiviteter op i Madrid forud for Champions League-finalen, der spilles lørdag. Foto: Emilio Naranjo

Tottenham-fansene holder til ved Plaza de Colón, mens Liverpool-tilhængerne har fået et område ved Avenida Felipe II i den madrilenske hovedstad.

Men også de neutrale fodboldtilhængere kan se frem til særarrangementer, der involverer cirka 1.000 frivillige.

UEFA har sørget for at lave en såkaldt Champions League-festival, der foregår på nogle af byens mest centrale punkter, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza Oriente og Plaza de Callao.

På sidstnævnte er der åbnet en såkaldt Champions League-supershop, hvor man kan få fingrene i alskens produkter frem mod finalen. På Plaza Oriente er der opstillet en gigantisk kopi af trofæet med de store ører, som Champions League-trofæet også kaldes.

Ved Puerta del Sol kan man komme og få taget et billede med Champions League-trofæet (i almindelig størrelse her), men der kommer også professionelle fodboldfreestylere og viser deres færdigheder med en fodbold.

Der er også musik på Puerta del Sol, hvor blandt andet de to DJs Dimitri Vegas og Like Mike kommer og spiller.

Sidst, men ikke mindst, er der opstillet en fodboldbane ved Plaza Mayor, hvor der kan spilles fem mod fem. Fredag kl. 17 bliver der sågar spillet en lille turnering, hvor flere Champions League-legender kommer for at spille med.

Finalen spilles på Atlético Madrids station, Estadio Wanda Metropolitano.