»Det er formentlig højdepunktet i hans karriere vil jeg tro, uden at have talt med ham«.

Sådan siger den danske journalist ved TV3 Sport Luna Christofi om den kamp, Christian Eriksen (formentlig) skal spille lørdag aften.

Der skal han nemlig spille karrierens første Champions League-finale, der afvikles på Estadio Wanda Metropolitano i Madrid, når Tottenham møder Liverpool.

»Det er på mange måder hans livs kamp. Han står over for det skridt, hvor han kan tage det store trofæ. Ikke mindst, når man står i Christian Eriksens situation med en kontrakt, der udløber (i juni 2020, red.). Det er nu, der skal tages en stor beslutning. En Champions League-finale er et godt afsæt til at blive eller tage videre,« fortæller Luna Christofi.

Det er vigtigt, at han folder sin personlighed ud og har noget at stå imod med, fordi Christian Eriksen kan virke meget eftergivende. Luna Christofi, journalist TV3 Sport, om Eriksen-skifte til Real Madrid.

Den 27-årige dansker har nægtet at forlænge sin kontrakt med Tottenham, hvorfor klubben skal sælge ham enten til sommer eller til januar, hvis klubben vil have penge for Eriksen, der har en anslået markedsværdi på over 600 mio. kr.

De seneste måneder har Eriksen været et omtalt navn blandt transferrygter, og mange sender ham til netop Madrid. Nærmere bestemt Real Madrid, en af verdens største klubber.

»Hernede skriver flere medier, at han og Real Madrid har lavet en mundtlig aftale. Er det tilfældet, så må kampen virkelig være speciel. Ud over, at det er en milepæl for ham,« siger Luna Christofi.

Danskerens vej til storklubben ser dog ud til at være betinget af en anden mand: franske Paul Pogba.

Christian Eriksen og Tottenham spillede sig i Champions League-finalen efter et vildt comeback mod Ajax. Men Eriksen, der her jubler med brasilianske Lucas, er ikke sikker på at være i klubben efter sommerferien. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Christian Eriksen og Tottenham spillede sig i Champions League-finalen efter et vildt comeback mod Ajax. Men Eriksen, der her jubler med brasilianske Lucas, er ikke sikker på at være i klubben efter sommerferien. Foto: ADRIAN DENNIS

Ifølge B.T. og Marca står franskmanden øverst på træner Zinedine Zidanes ønskeliste, men handlen ser ud til at være kompliceret at få i stand. Bl.a. grundet den franske stjernes lønkrav, men også fordi Manchester United ikke ser ud til at ville sælge spilleren.

Også franskmandens agent, Mino Raiola, kan stå i vejen for handlen, da han er kendt for at kræve enorme kommissioner på sine spillere.

Derfor kan Christian Eriksen vise sig at være et godt alternativ for Real Madrid, der er på jagt efter midtbanespillere.

»Spillemæssigt er han så god en fodboldspiller, at han kan passe ind. Jeg kan sagtens se ham på det hold fodboldmæssigt,« siger Luna Christofi.

Især danskerens tekniske færdigheder gør ham til en oplagt La liga-spiller, men også hans egenskab som en resistent spiller, der gør ham i stand til at spille enormt mange kampe uden at komme til skade, gør ham til en attraktiv spiller for Real Madrid.

Man skal bare have for øje, at den madrilenske klub er en anden størrelse end Tottenham.

»Real Madrid er så stor og voldsom en størrelse,« siger Luna Christofi.

»Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at man siger fra ret hurtigt. Man skal have noget karakter og personlighed at stå imod med, ellers vælter det ned over en. Der er mange dagsordener og ekstremt meget mediefokus«.

Derfor er det vigtigt at Eriksen, som indimellem kan virke introvert, gør noget ud af at vise sig fra starten.

»Han skal træde i karakter. Det er vigtigt, at han folder sin personlighed ud og har noget at stå imod med, fordi Christian Eriksen kan virke meget eftergivende,« siger Luna Christofi.

Ifølge spanske medier kan danskeren se frem til en løn, der minder om den han får i Tottenham, hvis skiftet falder på plads. Ca. 30 mio. kr. efter skat om året.

Til gengæld kan gode præstationer og titler gøre hans tegnebog væsentligt tykkere, da der er store bonusser med i Real Madrid-spillernes kontrakter.