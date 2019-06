Man kan sagtens bo i Skælskør, tage til 25 Liverpool-kampe i sæsonen og flyve til Madrid for at følge Champions League-finalen uden at have billet.

Det gør Kjeld Rinfeldt, der i disse dage er i Madrid for at følge lørdagens storkamp mellem hans hjerteklub, Liverpool, og Tottenham.

Sammen med en gruppe danskere er de taget til den spanske hovedstad for at følge Jürgen Klopps tropper.

»For at være med i puljen om billetter skal man have set syv af årets Champions League-kampe. Det svarer til alle hjemmebanekampe og en på udebane. Jeg har kun været til seks hjemmekampe,« siger Kjeld Rinfeldt, som til gengæld har været til en del finaler før.

I 2001 så han Liverpool spille mod Alaves i UEFA Cup-finalen (som svarer til Europa League i dag), i 2005 tog han plads i Istanbul, da Liverpool slog AC Milan i en mindeværdig Champions League-finale. I 2007 drog han til Athen, da Liverpool tabte mod selvsamme Milan, mens han også var i Kiev i fjor for at følge Liverpool mod Real Madrid.

Igen i år er han afsted, men denne gang er det uden billet. Billetterne sælges på det sorte marked til overpris i Madrids gader, og selvom han ikke har investeret i en af slagsen, har det ikke været en billig sæson for Kjeld Rindfelt.

»Jeg bruger omkring 200.000 kr. om året på Liverpool,« siger manden, der har fulgt tæt med i ti år.

»I den forgangne sæson missede jeg to hjemmebanekampe. En ligacup-kamp mod Chelsea og mod Leicester, der lå på en søndag. Jeg har set 24 af 26 hjemmebanekampe, og så var jeg ude og se én udebanekamp. Det var mod Southampton. Hver anden fredag hopper jeg på et EasyJet-fly.«

»Da vi tog herned, vidste vi, at vi nok ikke ville få billetter. Vi prøver at få billetter til kampen, selvom det er mega svært,« erkender Kjeld Rinfeldt.

En af de andre medrejsende fans er Claus Husmann. Han har heller ikke billet, men det er nok i sig selv at være til stede i Madrid, forklarer han.

»Vi er taget afsted for at opleve det og være en del af det, der foregår. Selvom det har været umuligt at få en billet til kampen indtil videre,« siger han.

Kampen fløjtes i gang i aften kl. 21 på Estadio Wanda Metropolitano.