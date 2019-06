»De fleste her vil helst beholde ham. Men jeg tror, at de har en accept af, at det er ok, at han prøver noget andet af nu. Han har gjort det så godt i så lang tid.«

Sådan siger den danske Tottenham-fan Kasper Thomas, som er bosat i Madrid.

Lørdag spilles der Champions League-finale i den spanske hovedstad, hvor Tottenham-trøjerne med 'Eriksen 23' er blandt dem, man oftest ser. De er dog klart overgået af trøjer med anførerens navn, Harry Kane.

Ikke desto mindre er Eriksen klart en stjerne hos London-klubbens tilhængere.

Lørdagens Champions League-finale er det største øjeblik for Ahmet Karatepe og Kasper Thomas som Tottenham-fans, fortæller de. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Lørdagens Champions League-finale er det største øjeblik for Ahmet Karatepe og Kasper Thomas som Tottenham-fans, fortæller de. Foto: Frederik Gernigon

»Han er næsten på niveau med Kane i forhold til, hvor stort et navn han er,« siger Kasper Thomas om Eriksen, der kom til Tottenham for seks år siden.

»Jeg tror næsten, han er på niveau med Kane i forhold til, hvor vigtig han er for holdet. Der er mange, der siger, at han er en af de mest undervurderede spillere i Premier League, men Tottenham-fans er ikke i tvivl om, hvor stor han er.«

Kasper Thomas har kammeraten Ahmet Karatepe på besøg fra Danmark. Han holder også med holdet fra Nordlondon.

»Eriksen giver noget andet til holdet. Der er ikke rigtig nogen, der kan tage over for ham, synes jeg. Jeg er lidt bange for, hvad der sker, når han smutter. Hvis han smutter,« siger Ahmet Karatepe.

Selv her en lille måneds tid senere, skal jeg minde mig selv om det. Fuck, vi er i en Champions League-finale. Kasper Thomas, Tottenhan-fan.

Danskeren har de seneste måneder været rygtet væk fra Tottenham, og meldingerne går især på, at danskeren kan være på vej til Real Madrid.

Kasper Thomas er enig i, at det ville være et tab for Tottenham, hvis Christian Eriksen, der endnu har kontrakt i et år, forlader klubben.

»Det er ikke altid, at man lægger lige meget mærke til ham, for han er ikke typen, der råber op. Men når han ikke spiller, så lægger man mærke til det. Der er ikke er det samme flow i spillet, han binder spillerne sammen ,« siger Kasper Thomas.

»Jeg bliver fandeme ked af det, hvis han smutter. Men jeg kan også forstå ham, hvis han gerne vil prøve noget andet.«

Det er første gang i historien, at Tottenham er med i en Champions League-finale. Det er en af grundene til, at Ahmet Karatepe er taget til Madrid for at følge finalen, selvom han ikke har nogen billet til opgøret. Faktisk er finalen hans største øjeblik som Tottenham-fan, forklarer han.

»Det er kæmpe stort. Jeg tror, det går over i historien, så stort, det er. Det er en Champions League-finale. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan ikke sætte ord på det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er fuldstændig sindssygt,« siger Ahmet Karatepe.

Ordlyden er den samme fra Kasper Thomas.

»Selv her en lille måneds tid senere skal jeg minde mig selv om det. Fuck, vi er i en Champions League-finale,« siger han.