»Jeg tror, at den almene fodboldkender nu ved, hvem han er, men det er fordi, at han skal spille en Champions League-finale«.

Sådan siger journalist på TV3 Sport Luna Christofi, som er bosat i Spanien, om det spanske syn på Christian Eriksen forud for Champions League-finalen lørdag mellem Tottenham og Liverpool.

De seneste uger har danske Christian Eriksen været et brandvarmt navn på rygtebørsen.

Flere medier sender ham sydpå til Real Madrid i den kommende sæson, selvom mediet Marca i dag melder, at Paul Pogba er træner Zinedine Zidanes prioritet. Det meldte B.T. allerede i går.

Han skal vise sit værd for at blive mere kendt, men folk ved godt, hvem han er. Frederic Hermel, journalist hos AS, L'Equipe og RMC Sport

Men glipper handlen, står Christian Eriksen næst i køen. Alligevel kender alle ikke indgående til den danske Tottenham-profil.

»Det er ikke sådan, at alle Real Madrid-fans ville sige: 'Ej, det ved vi godt, hvem er. Hans styrker er de her, og sådan spiller han',« siger Luna Christofi.

»Det, at han skal spille finalen betyder utrolig meget i forhold til, at folk kender ham. I forhold til at få Zidane og folk omkring Zidane vendt mod Eriksen er det et meget godt udgangspunkt, at finalen spilles i Madrid«.

I disse dage er Christian Eriksen i netop Madrid med sin klub, Tottenham, der lørdag aften skal spille Champions League-finale mod Liverpool på Estadio Wanda Metropolitano i den spanske hovedstad.

Ifølge flere medier kan Christian Eriksen meget vel forlade Tottenham og Eric Dier den kommende sæson. Foto: WILL OLIVER

Franske Frederic Hermel, som har dækket fodbold i Madrid i 26 år for medier som AS, L'Équipe og RMC Sport nuancerer også, hvor populær en herre Christian Eriksen er i Madrid.

»Eriksen er ikke anset som en stor spiller på den måde. Han er kendt som en god spiller. Men han kan ikke måle sig med navne som Mbappé eller Hazard,« siger Frederic Hermel.

»Det er en spiller, som fodboldinteresserede kender. Men der er ikke et direkte ønske fra fans om, at Eriksen skal komme til Madrid, selvom han er kendt og respekteret. Han skal vise sit værd for at blive mere kendt, men folk ved godt, hvem han er«.

Efter Champions League-finalen tager skal Eriksen spille kampe med det danske landshold, der møder Irland fredag 7. juni og Georgien mandag 10. Begge kampe spilles i Parken.