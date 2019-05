Allerede checket ind.

Det er først på lørdag, at Champions League-finalen afholdes, når Liverpool og Tottenham tørner sammen på Estadio Wanda Metropolitano i Madrid.

Men danske Christian Eriksen og hans holdkammerater er allerede ankommet til den spanske hovedstad og temperaturerne, der nærmer sig de 30 grader.

Allerede onsdag kom holdet til Madrid, mens modstanderholdet fra Liverpool først kommer til byen fredag, dagen inden kampen skal spilles.

Glæden var stor, da Tottenham leverede et vildt comeback og slog Ajax Amsterdam ud i semifinalen. Foto: Matthew Childs

Tottenham-mandskabet har fået lov til at låne Real Madrids træningsfaciliteter i Valdebebas, hvor holdet trænede torsdag. Fredag foregår træningen dog på Wanda Metropolitano.

Tottenham har en bruttotrup med 26 spillere med forud for finalen, og særligt et af navenene er en god nyhed for London-holdet. Tottenhams største stjerne, Harry Kane, er nemlig en del af den. Han har længe døjet med en skade, men ser ud til at blive klare til at spille nogle minutter i lørdagens finale.

Også midtbanespilleren Harry Winks har været meldt tvivlsom, men han er også en del af truppen, der onsdag rejste til Spanien.

På skadessiden må modstanderholdet Liverpool undvære midtbanemanden Naby Keita, mens den brasilianske angriber Roberto Firmino er tvivlsom op til kampen.

Det er første gang i sin 136-årige historie, at Tottenham står i en Champions League-finale. Det var dog tæt på ikke at ske, da der skulle et helt uventet og sensationelt comeback til for at slå Ajax Amsterdam ud og sikre sig en plads i finalen.

Omvendt er Liverpool godt vant til at spille sådan nogle kampe. Traditionsklubben har nemlig vundet turneringen fem gange, senest i 2005. Dengang vandt holdet en mindeværdig finale mod italienske AC Milan, der måtte afgøres med en straffesparkskonkurrence.

Lørdag er det tredje gang, at holdene mødes i denne sæson. Begge foregående gange var i Premier League. Både i første og anden kamp vandt Liverpool med det samme resultat, 2-1.

Liverpool endte også over Tottenham i tabellen. De rødklædte endte som nummer to efter Manchester City, mens Tottenham blev nummer fire.