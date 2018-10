(B.T. i Leicester) Der gik et sus gennem de flere hundrede sørgende foran King Power Stadium i Leicester, da der kort middag lokal tid pludselig hørtes hjerteskærende sørgesang i det fjerne.

Og næppe en øjenkrog var tør, da processionen af mørkklædte thailændere, som sang, i meget langsomt tempo nåede frem til stedet.

For det var den omkomne klubejers Vichai Srivaddhanaprabha hustru, børn og øvrige nærmeste familie, som var mødt op for at se det enorme blomsterflor og mindested, hvor et mandshøjt foto af en smilende Vichai er samlingspunkt for en by i sorg.

Mens hustruen og børnene med lommetørklæder knuget i hænderne stillede sig på den ene side af det store rektangulære mindested, gik resten af følget afdæmpet syngende videre rundt om afspærringen og hen til det store foto af klubejeren, hvor de i ære og respekt lagde en krans pyntet i Leicester City FCs farver, blå og hvid. Her kan du læse om, hvordan Kasper Schmeichels hilsen til Vichai Srivaddhanaprabha har rørt Leicester-tilhængerne

Den omkomne klubejers Vichai Srivaddhanaprabha hustru, børn og øvrige nærmeste familie ved det enorme blomsterflor og mindested. EPA/TIM KEETON Foto: TIM KEETON Vis mere Den omkomne klubejers Vichai Srivaddhanaprabha hustru, børn og øvrige nærmeste familie ved det enorme blomsterflor og mindested. EPA/TIM KEETON Foto: TIM KEETON

Allerede søndag aften, da den værste frygt for, at Vichai Srivaddhanaprabha skulle være blandt de fem ofre, som døde i helikopterstyrtet, blev bekræftet, begyndte folk knugede og tavse at samle sig foran King Power Stadium.

Fra mandag morgen er antallet af sørgende på stedet bare vokset. De fleste møder op og står eftertænktsomme og tavse og stirrer nærmest tomt ud over blomsterhavet.

Og når de er gået, kommer nye folk til.

En del klædt i fuldt klubdress med kamptrøje, træningsbukser og halstørklæde.

Den omkomne klubejers Vichai Srivaddhanaprabha hustru, børn og øvrige nærmeste familie ved det enorme blomsterflor og mindested. (Photo by Paul ELLIS / AFP) Foto: PAUL ELLIS Vis mere Den omkomne klubejers Vichai Srivaddhanaprabha hustru, børn og øvrige nærmeste familie ved det enorme blomsterflor og mindested. (Photo by Paul ELLIS / AFP) Foto: PAUL ELLIS

Andre i parcacoat. Eller habit.

B.T. talte tidligere i dag med Matt Davis, mangeårig næstformand i Foxes Trust, som er en støtteforening for den 134 år gamle fodboldklub.

Matt Davis fastslår, at Vichai aldrig vil blive glemt. Og at han helt konkret har et forslag til, hvordan den thailandske milliardær med det store hjerte for Leicester bliver husket fremover:

»Vi vil rejse en statue af ham herude foran for at ære og minde ham. Det tror jeg bliver gjort meget snart,« siger han. Her kan du læse, hvordan helikopterpiloten berømmes for en heltedåd umiddelbart inden styrtet