»Vi har vendt alle de sten, der var.«

Dagen er kommet. Det er den 21. maj. U21-bruttotruppen til EM 2019 i Italien og San Marino skal udtages, og landstræner Niels Frederiksen har snævret det store felt af spillere ind til foreløbigt 26 spillere.

Kun 23 af dem bliver i sidste ende en del af truppen, der rejser til EM.

Foran den fremmødte presse fra diverse medier løfter Niels Frederiksen på et pressemøde i Hornbæk endelig sløret for sin bruttotrup, flankeret af spillerne Jonas Wind, Jacob Bruun Larsen og Victor Nelsson.

Det er ikke helt ligegyldigt, at de spillere, vi har med, de ved, hvordan vi spiller fodbold. Niels Frederiksen

For Niels Frederiksen har sorteringsarbejdet været et sejt træk, og der er blevet siet mange talentfulde spillere fra. I afsnit 1, som du kan se her, kan du komme helt tæt på den svære proces.

»Vi har vendt alle de sten, der var. Og jeg synes, at den 26-mands trup var den rigtige ud fra de forudsætninger, vi havde, og ud fra det vi gerne vil,« slår Niels Frederiksen fast.

I serien 'B.T. Backstage: Niels Frederiksen ved en skillevej' har B.T. fået lov til at følge den danske træner helt tæt op til afgørelsens time.

»Det er ikke helt ligegyldigt, at de spillere, vi har med, ved, hvordan vi spiller fodbold. Det er heller ikke helt ligegyldigt, at de kender mig og mit team, og at jeg kender dem rigtig godt,« fortæller Niels Frederiksen på pressemødet tilbage i maj, kort før sløret for de 26 bruttospillere løftes.

Ugen efter udtagelsen skal de udvalgte spillere have græs under knopperne, for der skal trænes i Brøndby. Der skal trænes hårdt, og flere af spillerne skal testes, før Frederiksen endeligt kan vurdere, om deres kampform er optimal.

Spillerne er i fuld gang på græstæppet i Brøndby, og Niels Frederiksen holder skarpt øje med sine spillere. Og han drøfter dem også med A-landstræneren Åge Hareide, der gør Frederiksen selskab til træningen.

»Tager du til Brøndby?« spørger nordmanden pludselig.

Og Niels Frederiksen slår i første omgang en stor latter op, før han lidt forsigtigt svarer:

»Det ved jeg ikke rigtig. Det tror jeg ikke, der er nogen, der helt har fundet ud af.«

Han er ikke meget for at blive mere konkret på sin trænerkollegas spørgsmål. Men ikke længe efter den første U21-træning i Brøndby, bliver det meldt ud. Niels Frederiksen er ny Superliga-træner i Brøndby.

