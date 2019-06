Hvem bliver de heldigt udvalgte?

Det spørgsmål har U21-landstræner Niels Frederiksen og ikke mindst den store pulje af potentielle spillere nok stillet sig selv mange gange i løbet af foråret.

Tre uger før udvælgelsen på et kontor i Brøndby er landstræneren og hans stab ved at finde svarene på netop det spørgsmål.

Det er forår 2019, og den danske U21-landstræner, Niels Frederiksen, er ved at snævre feltet af unge og håbefulde spillere, der skal med til EM-slutrunden i juni, ind.

»Hold da op, jeg synes, vi har mange dygtige spillere til den position.«

Niels Frederiksen sidder og kigger ned over listen af navnene, han har at vælge imellem til blandt andet positionen central midtbane. Og valget ser ikke ud til at blive nævnt.

I serien 'B.T. Backstage: Niels Frederiksen ved en skillevej' sidder B.T. med på kontoret, mens U21-landstræneren skal udpege spillerne til sin endelige trup. B.T. har fået lov til at følge den danske træner helt tæt op til afgørelsens time.

Mens han remser navnene op, skimter han op mod tavlen bag sig, hvor kriterierne for at komme med står skrevet. Niveau, spilletid, kendskab og potentiale er nogle af de parametre, Niels Frederiksen sammensætter sin trup ud fra. De sidste fire uger op til udtagelsen arbejder han i døgndrift i bestræbelsen på at træffe det bedste valg.

Der er overværet kampe, set træninger, afholdt samtaler med spillerne og meget andet. Processen har været lang, og valget bliver ikke nemt for Frederiksen og hans stab. Det bliver heller ikke nemt, når beskeden til dem, der ikke kommer med i sidste ende, skal gives.

»Kan vi forberede nogle af dem på, at de er i farezonen?« spørger assistenttræner Henrik Clausen blandt andet.

For feltet af mulige kandidater til den endelige trupliste er lang, og der skal sorteres i de mange talentfulde unge fodboldspillere, der render rundt på fodboldbanerne i både Danmark og i udlandet. Og Niels Frederiksen, han holder med de unge, som han selv siger det.

»Vi har kvalificeret os tre gange i streg. Det er der altså ikke nogen af de lande, vi sammenligner os med, der har gjort,« slår Niels Frederiksen fast, da han få dage før den endelige udtagelse sidder til en Superliga-kamp i Farum og gør sig de sidste tanker om de sidste kandidater til truplisten.

