Én uge til den endelige udtagelse.

U21-træner Niels Frederiksen har fået dårligt nyt om én af sine spillere og dermed også dårligt nyt for sin trup til U21 EM i fodbold.

Det spidser til kort før udtagelsen af den endelige trup, da det står klart, at en af U21-landsholdets vigtige profiler er blevet skadet.

Midterforsvarer Joachim Andersen, der til daglig tørner ud for Sampdoria i Serie A, er derfor tvivlsom til slutrunden, da Niels Frederiksen en uge før udtagelsen sidder og drøfter det med sine assistenttrænere, Henrik Clausen og Uffe Pedersen, over telefonen.

Man sidder jo og tænker, at det var lige nøjagtig det, der ikke skulle ske Niels Frederiksen

»De sidste 24 timer har ikke været været så positive for os. Hvis jeg lige skal prøve at gøre en status på Joachim (Andersen, red.), så orienterede jeg jo kort om, at han havde fået problemer på en løbetur under ferien. Og det er selvfølgelig noget rigtig lort,« konstaterer Niels Frederiksen.

U21-træneren ved godt, at det er et hårdt slag for den danske U21-trup, der skal til Italien og San Marino og spille EM.

Joachim Andersen er den af U21-midterforsvarerne, som spiller på absolut højeste niveau og som fast mand for sin italienske klub.

»Man sidder jo og tænker, at det var lige nøjagtig det, der ikke skulle ske. Og det frygter man jo altid som træner, det gør man også som klubtræner, hvor det hele afgøres i nogle ganske få kampe i nogle ganske bestemte perioder.«

Spørgsmålet, der melder sig Niels Frederiksen og hans stab, er derfor også, om der skal tages en ekstra midterforsvarer med, hvis Joachim Andersen ikke bliver klar.

Den beslutning skal han træffe, ligesom at de sidste justeringer og overvejelser skal gøres ved landsholdsamlingen, inden den endelige trup er klar til at rejse mod Italien og EM.

