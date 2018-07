Lyngby har fået en forfærdelig start på sæsonen, allerede inden klubben har spillet sin første kamp i 1. division.

B.T. kan afsløre, at anfører, Mathias Tauber, er færdig i klubben med kun 10 dage til sæsonpremieren, og at det har skabt kaos og undren i førsteholdstruppen.

Ifølge B.T.s oplysninger opstod balladen i klubben lørdag kort før seneste træningskamp mod Roskilde. Her chokerede den nye cheftræner, Mark Strudal, truppen ved uden forvarsel at skifte anfører fra Mathias Tauber til Martin Ørnskov.

»Jeg har ikke nogen kommentarer til det, før sagen med Mathias Taubert er lukket, og han er løst fra sine sidste fem måneder af sin kontrakt med klubben, og det kan han først ske, når vores sportsdirektør, Birger Jørgensen, er tilbage fra sin ferie,« siger cheftræner Mark Strudal og tilføjer:

»Men jeg ser ikke noget dramatik i det her.«

Det er et syn på sagen, som flere kilder i klubben, B.T. har talt med, ser anderledes på. De fortæller, at lørdagens fratagelse af anførerbindet var en stor ydmygelse af Mathias Tauber, der er øverst i hierarkiet i Lyngby og i sine næsten otte år i klubben har spillet tæt på 200 kampe for de kongeblå. Han var grundet sin position som anfører og medlem af spillerrådet også en af frontfigurerne, da klubben var tæt på konkurs i vinter.

Men da Mathias Tauber sådan pludselig fik frataget sit anførerbind, var der ikke nogen vej tilbage, og så fandt han sammen med Mark Strudal frem til at stoppe samarbejdet. Mathias Tauber har derfor slet ikke har været i klubben de seneste dage.

Men sagen er på flere måder slet ikke lukket. Ud over kontrakten er flere af de etablerede spillere i truppen ifølge B.T.s oplysninger på Mathias Taubers side i denne sag, hvorfor cheftræner Mark Strudal allerede er i strid modvind kort tid efter sin ansættelse.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mathias Tauber og sportsdirektør Birger Jørgensen, men det er ikke lykkedes.

Mathias Tauber fik sidste år en korsbåndsskade og var tæt på et karrierestop, men Lyngby gav ham grundet sin store betydning for holdet og klubben en kort forlængelse på et halvt år, så aftalen først udløber ved årsskiftet.