Det er ikke kun i Inter, at der sidder nogle fodboldbosser og klapper i hænderne over en god handel med Jens Odgaard. Også den danske 1. divisionsklub Lyngby kan glæde sig over en god sum penge.

For da den kongeblå klub for et år siden solgte teenageren til Inter for 10 millioner kroner, sikrede den sig samtidig 10 procent i videresalgsklausul, og det viser sig i dag at have været en rigtig god idé.

Ifølge B.T.s oplysninger sikrede Inter sig fem millioner euro, cirka 37 millioner, i forbindelse med Jens Odgaards skifte til Sassuolo for 10 dage siden, og det giver 3,7 millioner kroner i indtægt for Lyngby, han som bare 17-årig debuterede for på seniorniveau.

Siden fik den 188 cm høje angriber 16 kampe, fire fra start, i Superligaen og scorede tre mål, og det var nok til, at Inter slog til. I storklubben blev han i den forgangne sæson både liga- og pokalvinder med Primavera-holdet, hvor han scorede 15 mål og lavede fem oplæg i 29 kampe, men det blev aldrig til spilletid på seniorholdet, der endte på fjerdepladsen i Serie A og skal i Champions League.

Den 19-årige danske ungdomslandsholdsspiller forklarer til B.T., at det var trangen til at spille fodbold på øverste niveau igen, der gjorde, at han er skiftet til Sassuolo.

»Jeg kunne også blive, men jeg følte, jeg skulle tilbage til seniorfodbold og være tæt på spilletid på så højt et niveau som muligt,« siger Jens Odgaard og tilføjer:

»Jeg har været glad for mit år i Inter. Jeg kom ned og kunne bruge mit sidste ungdomsår på at lære kulturen og sproget at kende i Italien, og så har jeg lært at være professionel på en helt anden måde end derhjemme. Vi træner ekstremt meget og hårdt hernede, og det har vi gjort lige fra dag et,« forklarer angriberen, der ifølge B.T.s oplysninger kan hentes tilbage til Inter om et år for samme beløb, mens det koster Milano-klubben det dobbelte, hvis den venter endnu et år.

Ifølge Jens Odgaards agent, Simon Friis, ville Inter da heller ikke af med danskeren.

»Nej, slet ikke. De har også sikret sig at kunne hente ham tilbage. De var meget åbne for muligheder, og udleje var også på bordet. For dem var det vigtigt, at Jens kom et sted hen, hvor klub og træner ser og vil hans potentiale. Vi havde mulighed for andre løsninger, men gik med Sassoulo, da de har villet investere det ekstra i ham, og de ville meget hellere købe end leje ham, og det er godt signal for en ung spiller, at en klub vil investere det nødvendige i ham,« siger Simon Friis og understreger, at det ikke var på tale, at Jens Odgaard kunne vende tilbage Superligaen i jagten på mere seniorfodbold.

»Nej, slet ikke. Jens er ude nu for at få al den nødvendige erfaring, der skal til for at blive en topspiller internationalt, og det får han lige nu. Jens havde flere muligheder både i Italien og i andre lande, men nu har han brugt det sidste år på at falde til i Italien, så vi vurderede, det var bedst at blive.«

Sassuolo sluttede i sidste sæson som nummer 11 i Serie A.