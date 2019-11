Identitetstyveri, dokumentfalsk og løgnehistorier.

Det er tre ting, som klistrer til Viborgs mysterium af en fodboldspiller kaldet Bernio Verhagen. Det kan B.T. nu afsløre.

Den 25-årige hollænder, som ingen rigtig vil kendes ved, har brugt en falsk agent og forfalskede dokumenter til at snyde sig til kontrakter i Cape Town City FC i Sydafrika og Audax Italiano i Chile.

B.T. har spurgt Viborg, om de er blevet udsat for det samme som klubberne i Sydafrika og Chile, men Viborg ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, der går tilbage til Bernio Verhagens første klubskifte mellem to professionelle klubber.

Da Bernio Verhagen tidligere på året skiftede fra Dinamo-Auto Tiraspol i Moldova til Cape Town City FC i Sydafrika, blev skiftet en realitet, fordi den anerkendte agent Mo Sinouh fra et af verdens største agentfirmaer Stellar Group - med Gareth Bale og danske Joachim Andersen i stalden - var en del af handlen. Eller det troede de i hvert fald i Sydafrika, men sandheden var en noget anden.

Mo Sinouh har nemlig aldrig nogensinde hørt om Bernio Verhagen, og han har i den grad ikke været en del af den 25-årige Viborg-spillers skifte til hverken Sydafrika eller Audax Italiano i Chile. Det fortæller han til B.T..

»Der er en falsk agent, som har brugt mit navn. Jeg ved ikke, hvem han er. Jeg har ikke fundet fyren endnu. Jeg blev bevidst om det i sommer, men jeg lod det ligge, fordi han forsvandt. Men nu ringer du så. For at være helt ærlig så overvejede jeg at gå til politiet med det her, men da jeg ikke havde noget at give dem, lod jeg være,« siger Mo Sinouh, der er klar til at rejse til Danmark for både at møde Bernio Verhagen selv og også politianmelde Viborg-spilleren, hvis det viser sig, at han selv har været klar over, at Sinouhs navn blev udnyttet til at skaffe ham kontrakter.

»Jeg kommer til at flyve til Danmark for at møde den her gut. Jeg vil konfrontere ham, for det her er ikke bare en joke. Jeg har arbejdet som agent i 22 år, og jeg kan få fat i samtlige sportsdirektører med et enkelt opkald, og så prøver de her folk at ødelægge det for mig,« siger Mo Sinouh.

Til venstre den rigtige Mo Sinouhs Instagram-billede og til højre den falske Mo Sinouhs Whatsapp-profil. Vis mere Til venstre den rigtige Mo Sinouhs Instagram-billede og til højre den falske Mo Sinouhs Whatsapp-profil.

Det var Cape Town Citys formand, John Comitis, der fortalte til B.T., at ‘Mo fra Stellar Group’ havde stået for kontakten, da de skrev under med Bernio Verhagen i juli. Det var han overbevist om, fordi han og den sydafrikanske agent Vasili Barbis simpelthen var blevet snydt.

Mange fodboldhandler i dag har deres rod i sms-appen Whatsapp, hvor agenter og klubbosser skriver sammen om spillere. Og det var her, at en person havde tyvstjålet et billede af Mo Sinouh til sin profil og derefter taget fat i den velkendte sydafrikanske agent Vasili Barbis for at skaffe Bernio Verhagen en kontrakt i Cape Town City FC.

B.T. er i besiddelse af et screenshot af den pågældende Whatsapp-profil, og telefonnummeret stemmer overens med et af de tre numre, som Cape Town Citys formand, John Comitis, sendte os i den tro, at det tilhørte Mo Sinoud fra Stellar Group. Det gør det bare ikke, og det har det aldrig gjort. Og telefonnummeret er ikke længere i brug heller.

Den rigtige Mo Sinouh anede dengang i sommer intet om, at en anden person udgav sig for at være ham, før han selv havde gang i en handel involverende den sydafrikanske spiller Lars Veldwijk, der kender agenten Vasili Barbis.

Jeg spurgte Vasili, om spilleren (Verhagen, red.) kunne noget. ‘Nej, han er lort - han er forfærdelig,’ svarede han. Mo Sinoud, fodboldagent

Veldwijk fortalte den rigttige Mo Sinoud, at han havde hørt, at Sinouh og Barbis også havde gang i en anden handel - nemlig Bernio Verhagen. Det var bare ikke tilfældet. For det var den falske Mo Sinouh, som Vasili Barbis var kommet i kontakt med via WhatsApp. Så den rigtige Mo Sinouh tog telefonen og ringede Vasili Barbis op for at høre, hvad der var op og ned i sagen.

Det var første gang, de to talte i telefon sammen - ja, det var sådan set første gang, de overhovedet var i reel kontakt med hinanden.

Her fortalte Vasili Barbis, at han rent faktisk havde ringet til en god kontakt i Stellar Group for at høre, om han kendte til en agent ved navn Mo Sinouh.

‘Ja, det er vores chef i den hollandske afdeling’, lød svaret fra Stellar Group, som ikke anede, at en anden mand udgav sig for at være Mo Sinouh.

Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere Foto: Viborg FF's hjemmeside

Vasili Barbis fortsatte derfor ifølge den rigtige Mo Sinouh handlen og lod Bernio Verhagen registrere i Cape Town City FC blot i den tro, at der rundt om hjørnet ventede en stensikker kæmpehandel med Bernio Verhagen til Kina. Det havde den falske Mo Sinouh nemlig overbevist Vasili Barbis om.

Da den rigtige Mo Sinouh endelig kom i kontakt med Vasili Barbis, blev den sydafrikanske agent dog pludselig klar over, at der ikke ventede en kinesisk kontrakt om hjørnet for Bernio Verhagen. Kort efter forsvandt den falske Mo Sinouh ud af Vasili Barbis’ Whatsapp uden igen at lade høre fra sig.

Han fortsatte dog sit arbejde med at sende Bernio Verhagen videre på fodboldeventyr, og denne gang fik den falske Mo Sinouh kontakt til chilensk fodbold via en agent ved navn Gaston Gonzalez Pezola, der arbejder for agentfirmaet Mundo Futuro, som har adskillige spillere i den bedste række i Chile.

Blandt andre hos Audax Italiano.

Den falske Mo Sinouh sendte et fabrikeret brev fra Ajax Amsterdams sportsdirektør Marc Overmars til agenten Gaston Gonzalez Pezola (som du kan se herover) og bad ham viderebringe informationen til den chilenske klub Audax Italiano.

Det brev er B.T. også i besiddelse af, og her står, at Ajax Amsterdam vil byde seks millioner euro for klubbens topscorer Jeraldino Ignacio, men ‘inden vi laver eller underskriver nogen kontrakt med Audax Italiano, vil vi følge spilleren med vores scouts, der er udstationeret i Sydamerika’, står der skrevet. På et ekstremt fejlfyldt engelsk.

Og det er så her, at den falske Mo Sinouh får sat sig selv i scene.

»Al yderligere kontakt vil foregå gennem hr. Mohammed Sinouh,« står der skrevet i brevet, som altså er signeret af ‘Mark Overmars’. Ja, den hollandske legendes navn er nemlig også stavet forkert.

Foto: Twitter: Bernio Verhagen Vis mere Foto: Twitter: Bernio Verhagen

Sådan skabte den falske Mo Sinouh kontakten til agenten Gaston Gonzalez Pezola, som har gode kontakter i klubben Audax Italiano. Pezola gik videre med nyheden om det 45 millioner kroner store bud på angriberen Jeraldino. En potentiel rekordhandel for den chilenske klub.

Og det var først, da den rigtige Mo Sinouh - efter B.T.s opkald til ham - selv tog kontakt til agenten Gaston Gonzalez Pezola, at chileneren blev klar over, at han i god tro var blevet snydt til at lyve for Audax Italiano.

»Han (den falske Mo Sinouh, red.) fik endda Audax Italiano til at hyre en spiller!,« skrev Gaston Gonzalez Pezola fredag aften i en Whatsapp-besked til Mo Sinouh.

Den spiller var Bernio Verhagen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Bernio Verhagen, men det er ikke lykkedes.