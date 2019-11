Ikke mere Bernio Verhagen i Viborg.

Tirsdag slutter den 25-årige hollænders eventyr som 1. divisionsspiller, når Viborg ophæver den skandaleombruste kontrakt.

Det kan B.T. nu afsløre.

Og dermed vil Bernio Verhagen altså ikke længere være en del af Viborg efter en uge med skeletterne raslende ud af skabet.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv.-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent

Bernio Verhagen skulle have været til et møde i den midtjyske klub i dag, men ligesom han ikke mødte op til et lignende møde i weekenden, var der ifølge B.T.s oplysninger heller ingen Bernio Verhagen at spore denne mandag i Viborg.

Det, og afsløringerne her på B.T. om, at Bernio Verhagen snød sig til Viborg ved hjælp af falske agenter og dokumenter, har nu fået Viborg til at træffe den endelige beslutning om, at det skal være slut.

Dermed blev det altså ikke til meget andet end en enkelt træning med Viborgs proffer og utroligt meget spaltetid på Bernio Verhagens seneste fodboldeventyr.

Et eventyr, der har givet ham korte kontrakter i Moldova, Sydafrika, Chile og ikke mindst Viborg.