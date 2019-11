Dramaet omkring Bernio Verhagen vil tilsyneladende ingen ende tage.

Politiet i Viborg arresterede tirsdag aften en 25-årig mand efter en hændelse i en kiosk nær togstationen i domkirkebyen.

B.T. erfarer, at det er tale om de seneste dages mest omtalte fodboldspiller herhjemme - den hollandske fup-spiller Bernio Verhagen.

Han skulle angiveligt være anmeldt for at overfalde og berøve sin chilenske veninde, som i sidste uge anklagede Verhagen for vold og kidnapning.

Veninden bekræfter disse oplysninger over for B.T.

På Instagram fremviser den chilenske kvinde - 21-årige Nayaret Muci - tydelige skrammer efter det påståede klammeri.

Sent tirsdag aften bekræftede vagtchefen ved Midt -og Vestjyllands Politi over for B.T., at en 25-årig mand er anholdt i sagen - sigtet for røveri.

B.T. har været i kontakt med kiosken, Tips Pit, som dog ikke har ønsket at kommentere på sagen.

Bernio Verhagen er blevet det helt store samtaleemne i dansk fodbold den seneste uges tid, efter at B.T. har afsløret, hvordan han har fuppet sig til ophold i flere forskellige klubber - senest Viborg FF - ved hjælp af en falsk agent og forfalskede dokumenter.

Viborg tog tirsdag eftermiddag konsekvensen og fyrede Bernio Verhagen.