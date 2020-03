Afbestil alle værelser i København.

Det var i sidste uge UEFAs besked til deres officielle hotelpartner Booking.com.

I juni og juli måned har stort set alle hotelværelser i København været booket af Det Europæiske Fodboldforbund. Det har de været i flere år forud for sommerens EM-slutrunde i fodbold, der blandt andet afholdes i den danske hovedstad til sommer.

Men ikke længere. Det fortæller Kevin Helsinghof, der er kommerciel direktør i DGI-byen, til B.T.

Sommerens EM i fodbold kan ende med at blive udskudt som følge af coronavirussen, der lige nu lukker europæiske lande ned på stribe. Foto: INQUAM PHOTOS Vis mere Sommerens EM i fodbold kan ende med at blive udskudt som følge af coronavirussen, der lige nu lukker europæiske lande ned på stribe. Foto: INQUAM PHOTOS

»Jeg kan bekræfte, at vores værelser, der var reserveret til EM 2020 på CPH Hotel i DGI Byen, er blevet frigivet af Booking.com i sidste uge. De havde reserveret næsten hele hotellet for UEFA - cirka 80 procent af vores kapacitet,« siger han og bekræfter samtidig, at billedet er det samme i hele byen.

»Reservationen har ligget der længe. De frigav værelserne i sidste uge på releasedagen - den sidste dag man kan aflyse på uden et direkte økonomisk tab ved senere annullering.«

Det er Booking.com, der har værelsesreservation i værtsbyerne. De er bureau for UEFA, er partner ved EM og har booket de mange værelser for at sætte sig på de mange værelser, som mange fodboldfans vil indlogere sig på til sommer, ligesom de også skal give plads til alt fra bolddrenge og sikkerhedsfolk til delegerede og topbosser i Uefas ledelse.

Kevin Helsinghof ærgrer sig derfor også over, at det nu er nået hertil.

Der var meget at juble over som dansker, da fodboldlandsholdet i november slog Irland og kvalificerede sig til EM. Men nu er det store spørgsmål, om Schmeichel, Delaney, Eriksen og alle de andre overhovedet kommer i kamp til sommer. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Der var meget at juble over som dansker, da fodboldlandsholdet i november slog Irland og kvalificerede sig til EM. Men nu er det store spørgsmål, om Schmeichel, Delaney, Eriksen og alle de andre overhovedet kommer i kamp til sommer. Foto: DAVID KLEIN

»Jeg har personligt skudt en hvid pind efter EM sommeren 2020. Det er vildt ærgerligt, og det er en reservation, der har ligget længe hos DGI-byen København. Vi havde glædet os til det og den store begivenhed, men det er jo ikke kommet ud af ingenting - mange ændringer og annulleringer rammer os alle lige nu i rejse- og oplevelsesbranchen, så alle inklusiv booking.com skal naturligvis følge situationen tæt,« siger han.

»Jeg er er dog helt sikker på, at vi nok skal være klar igen til EM på den anden side.«

Oplysningerne kommer inden Uefa tirsdag sammen med deres medlemslande på et videomøde skal diskutere, hvad der skal ske med blandt andet sommerens slutrunde, der i øjeblikket er i fare på grund af coronavirussen.

En virus, der hærger overalt i verden, og hvor særligt Europa er hårdt ramt.

Foto: LORRAINE O'SULLIVAN Vis mere Foto: LORRAINE O'SULLIVAN

Tidligere har både franske L'Equipe og senest Financial Times erfaret, at UEFA har besluttet at udskyde EM-slutrunden. Ifølge aviserne vil forbundet gøre det, så de europæiske ligaer kan afslutte sæsonerne, som lige nu er supenderet overalt i Europa.

Afbestillingen af værelserne er dog ikke lig med, at EM-slutrunden med 100 procent sikkerhed bliver udskudt, men meget peger altså i retningen af, at der ikke bliver europæisk topfodbold at se i blandt andet København til sommer.

Coronavirussen har allerede betydet, at stort set samtlige fodboldligaer i Europa er blevet suspenderet, mens flere både spillere og træner også er blevet ramt af sygdommen.

Danmark er med, når EM-slutrunden i juni og juli er planlagt til at blive spillet i 12 europæiske lande. Her er de havnet i gruppe med Finland, Rusland og Belgien.

Her får Christian Eriksen og co. fornøjelsen af at spille alle tre kampe på hjemmebanen i Parken.

Euro 2020 afvikles efter planen fra 12. juni til 12. juli.