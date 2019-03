Den norske mestertræner Kåre Ingebrigtsen kan blive Brøndbys næste cheftræner.

Ifølge B.T.s oplysninger er den tidligere træner i storklubben Rosenborg et af 'en lille håndfuld' tilbageværende emner til at overtage den permanente cheftrænerpost, som blev ledig da Alexander Zorniger blev fyret i midten af februar.

Ifølge B.T.s kilder har der været massiv kontakt mellem ledelsen i Brøndby og Kåre Ingebrigtsens lejr. Og kontakten lever fortsat i bedste velgående.

»Jeg har ingen kommentarer til det,« lyder det fra Kåre Ingebrigtsen, da B.T. fanger ham på en SMS.

Foto: Robert ATANASOVSKI Vis mere Foto: Robert ATANASOVSKI

Brøndby er imponeret af 53-årige Ingebrigtsens resultater i Rosenborg, hvor han på fire år hjemførte tre norske mesterskaber og to pokaltitler.

Men det aggressive presspil, han viste i sine første sæsoner i Norge og en stor popularitet hos fansene i de klubber, han har været i, spiller også en stor rolle for det hede kandidatur.

Som B.T. tidligere har afsløret, er Kåre Ingebrigtsen, der i juli måned sidste år blev fyret i Rosenborg, dog ikke den eneste varme kandidat.

Også Kasper Hjulmand, der forleden stoppede som cheftræner i FC Nordsjælland, spøger i dén grad fortsat på vestegnen.

Kåre Ingebrigtsen har i Rosenborg blandt andre trænet Nicklas Bendtner. Foto: VINCENT WEST Vis mere Kåre Ingebrigtsen har i Rosenborg blandt andre trænet Nicklas Bendtner. Foto: VINCENT WEST

Hjulmand er en våd drøm for dele af ledelsen på den københavnske vestegn, men succestræneren har de seneste måneder ønsket at holde sine muligheder åbne.

Ender Hjulmand i Brøndby kan det blive med et tidligere klubkoryfæ ved sin side.

Flere kilder fortæller til B.T., at Hjulmand og Morten Wieghorst pønser på at gå sammen i et trænerteam med Hjulmand som chef og Wieghorst som højre hånd. Det makkerskab kan blive en realitet, uanset om det er i Brøndby eller en anden klub.

B.T. har været i kontakt med Brøndby, men klubbens sportsdirektør Ebbe Sand har ingen kommentarer.