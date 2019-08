Pascal Gregor.

Engang var han et af de helt store talenter i Superligaen, og han udviklede sig til at blive en profil i den bedste danske række med over 100 kampe for førsteholdet i FC Nordsjælland. Han var også fast mand på U21-landsholdet.

Dengang tegnede alt lyst.

Men uenigheder med FC Nordsjælland om en kontraktforlængelse gjorde, at forholdet i Farum sluttede, men i stedet for det ønskede udlandsskifte tog Pascal Gregor til FC Helsingør, der har oplevet to nedrykninger på to sæsoner og nu gør sig i 2. division.

Nu sker det dog alligevel.

B.T. kan afsløre, at Pascal Gregor får drømmen om at spille fodbold uden for landets grænser opfyldt.

Norske Haugesund, der torsdag står foran en stor kamp i Europa League-kvalifikationen, er ifølge B.T.s oplysninger ny klub for 25-årige midtstopper.

Haugesund har særdeles gode kort på hånden i dagens kamp mod østrigske Sturm Graz, efter nordmændene ganske overraskende vandt første kamp i Norge med 2-0.

Pascal Gregor var fast mand på U21-landsholdet.

Til returkampen har Sturm Graz tilmed fået en tilskuerstraf og må kun lukke børn under 14 år samt en ledsager pr. barn ind til kampen, fordi en dommer i sidste sæson fik kastet en genstand efter sig - ligeledes i en kvalifikationskamp i Europa League.

I Haugesund vil Pascal Gregor blive holdkammerat med to andre danskere i Benjamin Tiedemann Hansen og Mikkel Desler, der har stor succes i klubben.

Senest satte Mikkel Desler et godt aftryk, da han stod for assisten til 2-0-målet mod Strum Graz.

Dermed kan Pascal Gregor vinke farvel til 2. division og sige hej til topfodbold igen.